بنك الخليج يحصد جائزتي "الابتكار المصرفي الرقمي" و"الخدمات المالية ذات الأثر المجتمعي"

واصل بنك الخليج تعزيز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، بحصوله على جائزتين مرموقتين في مجالي “الابتكار المصرفي الرقمي” و”الخدمات المالية ذات الأثر المجتمعي”، وذلك ضمن جوائز مجلة Global Brands العالمية لعام 2026، والتي تُعد من أبرز الجوائز المتخصصة في تقييم الأداء المصرفي والابتكار المالي على مستوى العالم.

وجاء فوز البنك بجائزة الابتكار المصرفي الرقمي تقديراً لمسيرته المتقدمة في مجال التحول الرقمي وتطوير القنوات المصرفية الحديثة، حيث نجح في تقديم تجربة مصرفية متطورة عبر تطبيق بنك الخليج المخصص للأفراد والشركات، والذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الرقمية التي تتيح للعملاء إدارة حساباتهم وتنفيذ معاملاتهم بسهولة وسرعة وأمان على مدار الساعة.

كما أطلق البنك برنامج “نقاط الخليج”، الذي يُعد من أكثر برامج المكافآت تميزاً في القطاع المصرفي، إذ يتيح للعملاء الاستفادة من نقاط المكافآت بطرق متعددة، من بينها تحويل النقاط إلى مبالغ نقدية، أو إرسالها كهدايا للأصدقاء، أو استخدامها لحجز تذاكر السفر والفنادق وتأجير السيارات. كما يمكن للعملاء الاستفادة من المتجر الإلكتروني المتاح عبر تطبيق البنك، والذي يُعد منصة التسوق الرقمية الأولى من نوعها في القطاع المصرفي الكويتي، حيث يمكن من خلاله إجراء عمليات الشراء باستخدام النقاط مباشرة، ما يعزز تجربة العملاء ويوفر قيمة مضافة للخدمات المصرفية الرقمية.

وفي جانب الخدمات المالية ذات الأثر المجتمعي، حصل البنك على الجائزة تقديراً لجهوده في تطوير منتجات وخدمات مصرفية تسهم في تعزيز الشمول المالي وخدمة مختلف فئات المجتمع. ومن أبرز هذه المبادرات إطلاق حساب Neo للأطفال، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى النشء وتشجيعهم على الادخار وإدارة الأموال بأسلوب عصري يتماشى مع التحول الرقمي.

كما حرص البنك على تطوير شبكة فروعه لتواكب أرقى معايير الاستدامة البيئية والمجتمعية، بما يتناسب مع احتياجات جميع العملاء، حيث شهدت الفروع المحدثة إدخال تسهيلات وخدمات تكنولوجية متطورة تراعي مختلف الفئات، بما في ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، من خلال تصميم مرافق أكثر سهولة في الاستخدام وتوفير خدمات مصرفية ميسّرة تضمن تجربة مصرفية شاملة ومتكاملة للجميع.

ويؤكد حصول بنك الخليج على هاتين الجائزتين نجاح استراتيجيته في الجمع بين الابتكار الرقمي والمسؤولية المجتمعية، كما يعكس قدرته على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في القطاع المصرفي، وتقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تحسين تجربة العملاء ودعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الكويت.

تُعد مجلة Global Brands من أبرز المجلات المتخصصة في تقييم العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم، ويقع مقرها في المملكة المتحدة. وتقوم المجلة سنوياً بمنح جوائز لشركات ومؤسسات من مختلف القطاعات، بناءً على تحليلات دقيقة لمعايير الأداء، والابتكار، وتجربة العملاء، والمسؤولية الاجتماعية. وتحظى جوائزها بمكانة مرموقة لما تتمتع به من نزاهة في التقييم وشمولية في التغطية الجغرافية والقطاعية.