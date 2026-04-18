مصر تجدد رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خلال لقائهما على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

جددت مصر دعمها الثابت لوحدة وسيادة الصومال ومؤسساته الوطنية وسلامة أراضيه والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال أو تنتقص من سيادته.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء في لقاء عقده وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وذلك على هامش “منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وأوضح البيان أن عبدالعاطي شدد خلال اللقاء على إدانة مصر لاعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال وتعيين مبعوث دبلوماسي باعتباره انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وأكد عبدالعاطي الحرص على مواصلة دعم الصومال في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين وإيمانا بالأهمية القصوى التي يمثلها استقرار الصومال لأمن واستقرار منطقة القرن الافريقي في ظل الترابط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين.

من جانبه أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على مختلف الأصعدة مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.

وأكد الوزير عبدالعاطي أهمية مواصلة المشاورات الثنائية على مختلف المستويات لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وجدد التزام بلاده بدعم الصومال ومواصلة بناء القدرات في مجال إرساء الأمن والاستقرار لاسيما في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن.

وشدد على أهمية مواصلة حشد تمويل كاف ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول بالتزامن مع قرب نشر القوات المصرية بالبعثة.