رئيس الأركان العامة للجيش ووكيل وزارة الداخلية يبحثان سبل التعاون والتنسيق المشترك

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب اليوم الجمعة سبل التعاون والتنسيق المشترك.

واستعرض الجانبان خلال لقاء جمعهما وفق بيان لوزارة الداخلية عددا من المواضيع ذات اهتمام مشترك وسبل تعزيز التكامل بين الجهات العسكرية والأمنية بما يسهم في دعم المنظومة الامنية ورفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات العسكرية والأمنية وتكثيف العمل المشترك بما يواكب التحديات “الأمنية الراهنة” ويعزز كفاءة الأداء.