الرئيس التركي: لا ينبغي تقييد وصول دول الخليج إلى البحار المفتوحة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إنه لا ينبغي تقييد حق دول الخليج في الوصول إلى البحار المفتوحة.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال الافتتاح الرسمي لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الخامسة بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية أن “إحدى ضفتي مضيق هرمز تقع في إيران والأخرى في عمان ولا ينبغي تقييد حق دول الخليج في الوصول إلى البحار المفتوحة”.

وشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة على أساس القواعد الراسخة والإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا أمام السفن التجارية.

وأكد على ضرورة استثمار الفرصة التي أتاحها وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بشكل فعال من أجل إرساء سلام دائم لافتا إلى أن أقصر طريق إلى السلام هو الحوار البناء والدبلوماسية.

ونوه إلى أن “الحرب سرعت من جهود البحث عن مسارات بديلة لنقل موارد الطاقة من المناطق الجغرافية المجاورة إلى الأسواق الدولية” مشيرا إلى أن بلاده منفتحة على التعاون مع جيرانها في مجالي الطاقة وشبكات الربط.

وفيما يخص سوريا أشار الرئيس التركي إلى أن تعزيز السلام والاستقرار فيها “أمر حيوي لمستقبل المنطقة” مضيفا أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا وشعبها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق اليوم إن مضيق هرمز “مفتوح بالكامل” وجاهز للعمل والمرور الكامل لكن الحصار البحري الذي تفرضه بلاده سيظل ساريا ونافذا فيما يتعلق بإيران فقط إلى حين إتمام المفاوضات معها بنسبة 100 بالمئة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد الرئيس ترامب في سلسلة منشورات متتالية على منصته (تروث سوشال) للتواصل الاجتماعي أن إيران وافقت على عدم إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى مؤكدا أنه لن يتم استخدامه بعد الآن سلاحا ضد العالم.