لبنان: سكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت يسارعون إلى العودة لمناطقهم

ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم الجمعة أن سكان الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت سارعوا إلى العودة لمناطقهم بعد سريان وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت الوكالة بأن أرتالا من السيارات المتجهة جنوبا وتحديدا إلى منطقة (صور) على جسر القاسمية وصلت إلى قرية (عدلون) في وقت يعمل فيه الجيش اللبناني والجمعيات الاهلية والبلديات على تأهيل معبر الجسر القديم بعد تعرضه لقصف متكرر من طيران الاحتلال الاسرائيلي في الأيام الماضية.

وأشارت إلى أن جرافات تابعة للجيش تعمل على ردم الحفر في محيط جسر القاسمية لتوسيع الطريق وإفساح المجال لعودة النازحين إلى قراهم.

وتأتي هذه العودة على الرغم من تجديد قيادة الجيش اللبناني دعوتها للمواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية في ظل عدد من الخروقات للاتفاق.

وشددت القيادة في بيان على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم لا سيما خلال ساعات الليل وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة.

وكان الرئيس ترامب أعلن أمس الخميس توافق الاحتلال الإسرائيلي ولبنان على البدء في وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي (للولايات المتحدة) أي بحلول منتصف الليل بتوقيت بيروت.