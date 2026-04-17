دولة الكويت ترحب بإعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة مثمنة الجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء دولة الرئيس نواف سلام.

وأكدت دولة الكويت وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم الجمعة وقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لفرض سلطتها وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية وكافة مساعيها الرامية إلى حفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها على كامل أراضيها.