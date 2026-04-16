سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل اللورد المستشار ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله اللورد المستشار ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم معالي السيد دفيد لامي اللورد المستشار ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

وتسلم سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية كير ستارمر تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر المقابلة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى دولة الكويت قدسي رشيد.