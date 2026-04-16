وزارة التربية تنظم ورشة تدريبية حول تطبيقات غوغل للذكاء الاصطناعي

نظمت وزارة التربية ممثلة بالإدارة العامة للتوجيه الفني والبحوث والمناهج -إدارة التوجيه الفني للحاسوب – اليوم الخميس ورشة عمل تدريبية استهدفت مديري التوجيهات الفنية للمواد الدراسية بعنوان (تطبيقات غوغل للذكاء الاصطناعي في الإدارة والتعليم) تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد.

وقال مدير الإدارة العامة للتوجيه الفني والبحوث والمناهج محمد العتيبي في بيان صحفي صادر عن الوزارة إن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها (التربية) لدعم التحول الرقمي وتعزيز جاهزية الميدان التربوي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضح العتيبي أن الورشة تناولت عرضا لأبرز أدوات (غوغل) المدعومة بالذكاء الاصطناعي وآليات الاستفادة منها في تحسين كفاءة الأداء ودعم اتخاذ القرار إضافة إلى تطوير أساليب التدريس والتقييم بما يواكب التوجهات العالمية في مجال التعليم الرقمي.

وأضاف أن الورشة تهدف إلى تعزيز الوعي بالتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير العملين الإداري والتعليمي وتمكين القيادات التربوية من استخدام التقنيات الحديثة بشكل فعال بما يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية وتحقيق التكامل بين الجوانب التقنية والتربوية.

وذكر البيان أن الورشة حاضر فيها كل من الموجه الفني للحاسوب من منطقة حولي التعليمية عبير إسماعيل والموجه الفني للحاسوب من منطقة الأحمدي التعليمية غدير الفودري والموجه الفني للاجتماعيات في منطقة العاصمة التعليمية عبدالرحمن الجمعة والموجه الفني لمادة اللغة الإنجليزية مبارك الرندي.

وأفاد بأن المحاضرين استعرضوا أبرز تطبيقات (غوغل) في مجال الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق Gemini وتطبيق NotebookLM وأدواته (الاستوديو) إلى جانب تدريب المشاركين على استخدام الموجهات (Prompts) وكيفية إنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي وبيان دوره في دعم التعليم وإدارة العمل الإداري بما يسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة الممارسات التربوية.