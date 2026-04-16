وزير الشباب والرياضة: استمرار تعليق النشاط الرياضي لمزيد من الدراسة

وزير الشباب والرياضة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لدراسة اثر الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الوضع الرياضي

أعلن وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة استمرار تعليق النشاط الرياضي لمزيد من الدراسة وذلك بناء على توصية اللجنة المشتركة لدراسة أثر الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الوضع الرياضي.

وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيان صحفي اليوم الخميس إن الاجتماع الاسبوعي للجنة يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتقييم الأوضاع الراهنة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن استئناف الأنشطة الرياضية في البلاد.

وأضافت أن اللجنة استعرضت آخر المستجدات المتعلقة بالظروف التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها على القطاع الرياضي مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين عودة النشاط الرياضي والحفاظ على سلامة الجميع.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع الثاني للجنة مناقشة مجموعة من السيناريوهات المقترحة لعودة النشاط الرياضي بما يتماشى مع المعايير الصحية والتنظيمية إلى جانب وضع آليات واضحة لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مختلف الهيئات والأندية الرياضية.

وذكرت أنه تم التطرق إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى تقييم دقيق للمخاطر مع مراعاة الجوانب الفنية والإدارية واللوجستية المرتبطة بعودة المنافسات والفعاليات الرياضية.

وبينت أن الوزير الجلاهمة أكد في ختام الاجتماع حرص القيادة على دعم القطاع الرياضي وتوفير البيئة المناسبة لعودته بشكل آمن ومنظم مشددا على أن سلامة اللاعبين والجماهير والعاملين في المجال الرياضي تأتي في مقدمة الأولويات.

وأشارت الى أنه من المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقرير شامل يتضمن المقترحات النهائية بشأن عودة النشاط الرياضي.