وزارة التربية تهنئ المعلمة فرح الخواجة بفوزها بجائزة خليفة التربوية 2026

معلمة اللغة الإنجليزية فرح جاسم محمد الخواجة

هنأت وزارة التربية معلمة اللغة الإنجليزية فرح جاسم محمد الخواجة، من مدرسة الكويت الدولية، بمناسبة فوزها بجائزة خليفة التربوية في دورتها التاسعة عشرة لعام 2026، وذلك في مجال التعليم العام على مستوى الوطن العربي – فئة المعلم المبدع.

وأشادت الوزارة بهذا الإنجاز التربوي الذي حققته المعلمة فرح الخواجة، مؤكدة أنه يأتي تتويجًا لجهودها المتميزة في الميدان التعليمي، وإسهاماتها الفاعلة في تطوير أساليب تدريس وتعزيز مستوى الطلبة.

وأكدت وزارة التربية أن هذا الفوز على مستوى الوطن العربي يعكس تميز الكفاءات التعليمية الكويتية وقدرتها على تحقيق حضور مشرف في المحافل التربوية.