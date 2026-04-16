وزيرة الشؤون تبحث مع قيادات “هيئة الإعاقة” الجوانب المالية وتطوير آليات الصرف بالملفات التعليمية

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس الجوانب المالية وآليات الصرف والرقابة على المخصصات المرتبطة بالملفات التعليمية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (الشؤون) عقب اجتماع عقدته الوزيرة الحويلة مع المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان وعدد من القياديين لمناقشة سبل تطوير منظومة الصرف الخاصة بالملفات التعليمية وتبسيط الإجراءات وتسريع دورة الإنجاز.

وأكدت الحويلة وفق البيان أهمية إحكام الرقابة المالية وتعزيز آليات المتابعة على أوجه الصرف بما يضمن توجيه الموارد المالية بالشكل الأمثل لخدمة الطلبة من ذوي الإعاقة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة المال العام واعتماد آليات حديثة للمتابعة والتدقيق تضمن دقة الصرف وعدالته ووصوله إلى مستحقيه دون تأخير.

وأشارت إلى أهمية التكامل بين الجوانب المالية والإدارية والفنية والتعليمية لافتة إلى استمرار المتابعة الدورية لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق أفضل مخرجات تعليمية ممكنة.

وتطرق الاجتماع بحسب البيان إلى خطط تطوير الجوانب التعليمية بما يشمل دعم البرامج المتخصصة وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي ليواكب احتياجات المستفيدين وأولياء الأمور.