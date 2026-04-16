“الصحة” تحدد التطعيمات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام

وزارة الصحة

حددت وزارة الصحة اليوم الخميس التطعيمات الأساسية المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام من مواطني دولة الكويت والمقيمين قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج إذ تم توفير خدمات التطعيم وإصدار الشهادات الصحية المعتمدة للتطعيمات عبر أقسام الصحة الوقائية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الصحية المتكاملة لموسم الحج وحرصا على سلامة حجاج بيت الله الحرام من مواطني دولة الكويت والمقيمين ووفقا لتوصيات السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية وبما يعزز الوقاية من الأمراض المعدية ويحافظ على الصحة العامة خلال أداء المناسك.

وأضافت أن “التطعيمات الأساسية المطلوبة قبل السفر تشمل تطعيم السحايا إضافة إلى متطلب فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الذي يتحقق بأحد خيارين دون اشتراط الجمع بينهما حيث يكفي إما تلقي التطعيم ضد فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) للفئات المحددة أو تقديم إثبات التحصين أو المناعة وفق الطرق المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن خيار التطعيم ضد فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) يستهدف الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات وهم كبار السن فوق 65 عاما والحوامل والمصابون بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والجهاز التنفسي والكلى والجهاز العصبي إضافة إلى مرضى أمراض الدم الوراثية مثل الأنيميا المنجلية والثلاسيميا وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وذكرت أنه في المقابل يعد إثبات التحصين أو المناعة مستوفيا للمتطلب في حال تحقق أحد الخيارات التالية وهي الحصول على جرعة واحدة من اللقاحات المحدثة لموسم 2025-2026 أو استكمال الجرعات الأساسية (جرعتان أو أكثر خلال الأعوام 2021 إلى 2024) أو التعافي من إصابة مثبتة مخبريا خلال عام 2025 بما يحقق مستويات مناسبة من الحماية الصحية.

وفي سياق تعزيز الوقاية الشاملة أوصت الوزارة بعدد من التطعيمات الإضافية من بينها تطعيم الإنفلونزا الموسمية وتطعيم الالتهاب الرئوي البكتيري لما لهما من دور في تقليل احتمالية الإصابة بالمضاعفات التنفسية خلال موسم الحج خاصة في ظل التجمعات البشرية الكبيرة.

كما دعت إلى أهمية تطعيم المخالطين من أفراد أسر الحجاج خصوصا لمن لم يسبق لهم أخذ تطعيم السحايا أو مضى على آخر جرعة أكثر من خمس سنوات وذلك بجرعة واحدة في خطوة احترازية تهدف إلى الحد من انتقال العدوى داخل المجتمع.

وبينت أن جميع اللقاحات المقدمة ضمن البرنامج الوطني للتحصين معتمدة من قبل السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية مؤكدة أهمية تلقي التطعيمات قبل موعد السفر بما لا يقل عن عشرة أيام لإتاحة الوقت الكافي لتكوين المناعة المطلوبة.

وتمنت الوزارة لجميع الحجاج حجا مبرورا وسفرا آمنا مؤكدة استمرارها في تسخير الإمكانات الصحية كافة لضمان موسم حج صحي وآمن.