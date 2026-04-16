الأرصاد الجوية: طقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا وفرص للأمطار من مساء السبت حتى الاربعاء المقبل

مدينة الكويت

توقع مدير ادارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي تأثر البلاد بطقس مائل للحرارة وغائم نهارا ومعتدل ليلا خلال عطلة نهاية الاسبوع مع فرص لأمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا تبدأ من مساء السبت وتستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقال العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن الأمطار التي ستسود البلاد خلال الايام المقبلة ستكون على فترات متقطعة متفاوتة الشدة ما بين خفيفة الى متوسطة ورعدية احيانا على بعض المناطق مع رياح نشطة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة.

وأضاف أن الطقس نهار اليوم مائل للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم مع رياح نشطة وفرصة للغبار على المناطق المكشوفة اما ليلا فيكون الطقس معتدلا وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وأوضح أن الطقس نهار غد الجمعة مائل للحرارة وتظهر بعض السحب المتفرقة بينما ليلا سيكون معتدلا وتتكاثر السحب تدريجيا.

ولفت إلى أن الطقس نهار السبت سيكون مائلا للحرارة وغائما مع رياح نشطة وفرصة للغبار اما ليلا فسيكون معتدلا وغائما مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.