دوري أبطال أوروبا: بايرن يقصي ريال في الرمق الأخير ويتأهل مع أرسنال إلى نصف النهائي

لاعبو بايرن ميونخ يحتفلون بتسجيل هدف

انتظر بايرن ميونيخ الألماني حتى الثواني الأخيرة كي يصدم ريال مدريد الإسباني ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بصحبة أرسنال الإنكليزي المتعادل مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي 0-0، بالفوز عليه 4-3 الأربعاء في إياب ربع النهائي.

على ملعب “أليانز أرينا”، سجل الكولومبي لويس دياس في الدقيقة 89 هدف التعادل 3-3، الكافي للتأهل بعد الفوز 2-1 ذهابا في مدريد، قبل أن يحسم الفرنسي ميكايل أوليسيه الأمور (90+4) بعدما سبقهما الإنكليزي هاري كاين (38) وألكسندر بافلوفيتش (6)، مقابل ثلاثة أهداف من التركي آردا غولر (1 و29) والفرنسي كيليان مبابي (42) للفريق الملكي الذي طُرد له الفرنسي الآخر إدواردو كامافينغا (86) وغولر (90+5).

وسيضرب الفريق البافاري موعدا ناريا في دور الأربعة مع باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب، في مواجهة متجددة بينهما بعدما فاز بايرن 2-1 في دور المجموعة الموحدة للنسخة الحالية في باريس.

في المقابل، تلقى نادي العاصمة الإسبانية ضربة جديدة، بعدما كان ابتعد عن برشلونة المتصدر تسع نقاط في الدوري، البطولة الأخيرة الوحيدة التي لا يزال ينافس على لقبها.

ومنذ بداية المباراة، أخطأ نوير، المتوّج بجائزة رجل المباراة في لقاء الذهاب، وأرسل كرة من مرماه نحو غولر الذي سددها مباشرة في المرمى الخالي (1).

لكن فرحة المدريديين لم تدم سوى خمس دقائق، إذ أخطأ الحارس الأوكراني أندري لونين في التعامل مع الكرة التي أرسلها يوزوا كيميش من ركنية، وتابعها بافلوفيتش في الشباك (6).

وسجّل غولر الثاني للضيوف بتسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة إلى يمين نوير الذي تأخّر بالخروج ولمس الكرة من دون أن يبعدها، بل دخل معها إلى المرمى (30).

وجاء هدف التعادل بقدم كاين حين وصلته تمريرة المتقدّم الفرنسي دايو أوباميكانو وضعها إلى يمين الحارس الأوكراني الذي ارتمى نحو الجهة المقابلة (38).

وتلقى البديل الفرنسي إدواردو كامافينغا بطاقتين صفراوين خلال ثماني دقائق (86)، قبل أن يسجل لويس دياس التعادل المؤهل إلى نصف النهائي، بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء (89)، ومن ثم يؤكد أوليسيه التأهل بالفوز أيضا، إثر هجمة مرتدة ومجهود فردي وتصويبة في الزاوية اليمنى للمرمى (90+4).

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع طُرد غولر ببطاقة حمراء مباشرة.

أرسنال يجدد الموعد مع أتلتيكو

وفي لندن، عاشت جماهير أرسنال ليلة عصيبة بسبب الأداء الباهت لفريقها، لكنها تمكن في نهاية المطاف من حجز بطاقته إلى نصف النهائي للموسم الثانية تواليا بتعادل سلبي مع سبورتينغ.

وحسم أرسنال تأهله إلى دور الأربعة حيث يجدد الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي تغلب عليه النادي اللندني 4-0 في دور المجموعة الموحدة، بفضل فوزه ذهابا خارج الديار 1-0 قبل أسبوع سجله الألماني كاي هافريتس في الوقت بدلا من الضائع.

ويأتي التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليا في فترة حرجة لأرسنال خلال الأمتار الأخيرة من الموسم المرهق بعد خسارتهم ثلاث من مبارياتهم الأربع الأخيرة، قبل الليلة، في مختلف المسابقات.

وفرّط الفريق اللندني بفرصة أولى للتتويج هذا الموسم بخسارته نهائي كأس الرابطة المحلية أمام مانشستر سيتي 0-2، ثم ودّع مسابقة الكأس من ربع النهائي على يد ساوثمبتون الذي يلعب في دوري المستوى الثاني “تشامبيونشيب”.

ولم تتوقف الإحباطات عند هذا الحد بالنسبة للمدرب الإسباني ميكل أرتيتا، إذ أن الهزيمة الصادمة على ستاد الإمارات أمام بورنموث (1-2) السبت، أعادت الأمل لمانشستر سيتي بحرمان الفريق اللندني من لقبه الأول في الدوري الممتاز منذ 22 عاما، وتحديدا منذ أيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر عام 2004.

ولا يتقدم أرسنال سوى بفارق 6 نقاط على مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة ويستضيف فريق أرتيتا في مواجهة حاسمة جدا الأحد.

وكانت مباراة الأربعاء الـ54 للنادي اللندني هذا الموسم، في برنامج شاق بدأ يترك آثاره على اللاعبين.

وعانى أرسنال من الإصابات طوال الموسم، وبدا عدد من لاعبي أرتيتا مرهقين أمام بورنموث، في ظل غياب النروجي مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا والهولندي يوريين تيمبر الذين انضم إليهم الإيطالي ريكاردو كالافيوري الأربعاء، فيما شارك ديكلان رايس بعدما كان الشك يحوم حوله نتيجة غيابه عن تمارين الثلاثاء.

ولم يكن وضعهم الأربعاء أفضل بكثير من مباراة عطلة نهاية الأسبوع، إذ لم يقدموا الكثير لكنهم حافظوا على نظافة شباكهم وكان ذلك كافيا لمواصلة حلم الفوز باللقب للمرة الأولى.