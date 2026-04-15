بلدية الكويت: حريصون على تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الجهاز الإداري لتحسين مستوى الخدمات

مدير عام بلدية الكويت منال العصفور تقوم بجولة تفقدية على عدد من إدارات بلدية الكويت

أكدت بلدية الكويت اليوم الأربعاء الحرص على تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الجهاز الإداري بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن بلدية الكويت عقب جولة تفقدية قامت بها المدير العام للبلدية منال العصفور على عدد من الإدارات لمتابعة سير العمل ميدانيا والتأكد من تطبيق المعايير واللوائح المنظمة.

وأوضحت أن الجولة جاءت ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الإنتاجية عبر تعزيز الرقابة الداخلية وتطبيق معايير الأداء الحكومي بما يسهم في الارتقاء بالعمل وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.