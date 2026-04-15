رئيس “الطيران المدني” يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي أوضاع مطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني وتحديات القطاع

الطيران المدني يشارك في اجتماع رفيع المستوى نظمته وزارة الخارجية الكويتية بحضور ومشاركة سفراء دول الاتحاد الأوروبي

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية الشيخ المهندس حمود مبارك حمود الصباح اليوم الأربعاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى البلاد التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره.

وقال الشيخ حمود الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته وزارة الخارجية تناول موضوعات مهمة تتعلق بقطاع الطيران المدني في دولة الكويت والأوضاع الحالية لمطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني الآثم.

وأضاف أن الاجتماع تناول أيضا سبل دعم شركات الطيران وتطوير بيئة النقل الجوي بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي للنقل الجوي.

وأوضح أن الاجتماع استعرض كذلك أبرز التحديات والفرص في قطاع الطيران المدني وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الكويتية.

وأعرب الشيخ حمود الصباح عن خالص الشكر والتقدير لوزارة الخارجية ومساعد الوزير لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي على حسن الدعوة والتنظيم مؤكدا أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز أطر التعاون الدولي وتبادل الخبرات.