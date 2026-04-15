لبنان: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 2167 قتيلا

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث اللبنانية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلاد إلى 2167 قتيلا.

وقالت الوحدة في تقريرها اليومي إن عدد ضحايا تجدد عدوان طيران الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في الثاني من مارس الماضي ارتفع إلى 2167 قتيلا و7061 جريحا اضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

من جهتها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي للاحتلال شن غارة على بلدة المنصوري ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا متزامنا مخلفا أضرارا مادية كبيرة فيما يحلق الطيران الحربي بشكل مكثف فوق مدينة صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة ان غارة جوية شنتها مسيرة تابعة لطيران الاحتلال على بلدة (ميفدون) التابعة لقضاء لمحافظة النبطية أدت إلى مقتل أربعة مسعفين متطوعين أثناء وجودهم في المنطقة فيما تعرضت بلدات (بريقع) وقاعقعية الجسر لغارات جوية أخرى من مسيرات.

وكان الوضع الأمني في لبنان قد شهد منذ الثاني من مارس الماضي تصعيدا خطرا إثر إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ما استدعى توسع الغارات الجوية العنيفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي ونزوح سكان المناطق التي طالها القصف في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.