وكيل وزارة الداخلية يبحث مع رئيس وأعضاء اتحاد وكلاء السيارات تطوير الربط الإلكتروني المباشر للمعاملات المرورية

بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب مع مجلس إدارة اتحاد وكلاء السيارات اليوم الأربعاء تطوير الربط الإلكتروني المباشر لتسريع وتسهيل إجراءات المعاملات المرورية لاسيما ما يتعلق بتسجيل المركبات ونقل الملكية بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي للوزارة ويسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للجمهور.

جاء ذلك وفق بيان (الداخلية) عقب ترؤس اللواء الوهيب اجتماعا تنسيقيا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد وكلاء السيارات بحضور عدد من القيادات الأمنية لاستعراض سبل تعزيز الشراكة وتطوير آليات العمل المشترك بين المؤسسة الأمنية والقطاع الخاص.

وذكر البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور العالقة والعمل على تذليلها حيث جرى الاتفاق على جملة من الإجراءات التنظيمية التي تعود بالنفع والإيجاب على وكالات السيارات مع مراعاة الجوانب الأمنية المعتمدة وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.

وأكد اللواء الوهيب حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على دعم أوجه التعاون البناء مع القطاع الخاص بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة وتحقيق التكامل المؤسسي.

ولفت إلى حرص القيادة العليا بالوزارة على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات فيما أشاد وفد الاتحاد بالتعاون القائم مع الوزارة ونهجها في التواصل الفعال بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحقيق الأهداف المشتركة.