الداخلية: استقرار الأوضاع وخلو الأجواء من أي تهديدات خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أكدت وزارة الداخلية استقرار الأوضاع داخل دولة الكويت مع خلو الأجواء من أي تهديدات خلال الـ24 ساعة الماضية في ظل انتشار أمني محسوب وجهوزية دفاعية عالية ويقظة مستمرة لضمان حماية السيادة وصون أمن البلاد.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب اليوم الأربعاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية.

وأشار العميد بوصليب إلى مواصلة الجهات العسكرية والأمنية رصدها الحثيث لكافة المستجدات الإقليمية ضمن منظومة تنسيق متكاملة واستعداد دائم بين مؤسسات الدولة بما يعكس مستوى متقدم من الكفاءة العملياتية والجاهزية الميدانية.

وجدد تحذير وزارة الداخلية من مخالفة التعليمات الصادرة بشأن منع استخدام طائرات التصوير الجوي (درون) لما تمثله من خطورة على سير العمليات الأمنية والعسكرية مشددا على أنه سيتم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد العميد بوصليب على ضرورة الالتزام بإجراءات تأمين الكاميرات المنزلية وحمايتها بكلمات مرور قوية وتحديث أنظمتها بشكل دوري لحماية خصوصيتهم.

وقال إن مستوى الجاهزية والتكامل القائم يعكس وعيا مجتمعيا راسخا وتماسكا وطنيا مدعوما بثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة مبينا أنه مع هذا التلاحم تترسخ عوامل الاستقرار ويظل المستقبل أكثر أمنا واطمئنانا.