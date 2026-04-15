إرادة وطننا لا تنكسر: “أبيز برودكشنز” تطلق أعمالاً سينمائية وطنية تكريماً لـ “حماة الوطن”

مؤسس شركة "أبيز برودكشنز" الشيخة أبرار خالد الجابر الصباح

أطلقت شركة «أبيز برودكشنز» للإنتاج الفني والمسرحي، بقيادة الشيخة أبرار خالد الجابر الصباح، حملة سينمائية وطنية تهدف إلى رصّ الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية عبر تكريم أبطال الصفوف الأمامية في الكويت. وفي تظاهرة فنية رائدة، نجحت الشركة في حشد نخبة من كبار نجوم ومشاهير الكويت، موحدةً طاقاتهم الإبداعية لدعم الروح الوطنية عبر عملين منفصلين هما: «الوطن باقي» و «أبطالنا فخرنا».

يأتي كليب «الوطن باقي» كعمل تاريخي متطور، ينسج رواية الصمود عبر محطات مفصلية في تاريخ الكويت؛ حيث يربط العمل بين الذاكرة الجماعية لتفجيرات المقاهي الشعبية عام 1985، واختطاف طائرة “الجابرية”، وتحديات الغزو الغاشم عام 1990، وصولاً إلى تفجير سوق شرق عام 2003. كما يمتد السرد ليشمل التحديات الحديثة مثل جائحة كورونا والتوترات الإقليمية الراهنة، ليؤكد حقيقة واحدة: أن تاريخ الكويت لا تصنعه الأزمات، بل قدرتها الفائقة على الخروج منها أكثر قوة وتلاحماً.

واستكمالاً لهذه الرؤية، يسلط عمل «أبطالنا فخرنا» الضوء على “حماة الوطن” في العصر الحالي من منتسبي القوات المسلحة، والشرطة، والكوادر الطبية، والدفاع المدني. ومن خلال توحيد أيقونات الفن الكويتي، حولت «أبيز برودكشنز» المشروع الإعلامي إلى حراك وطني للامتنان، يعزز مفهوم “النخوة” والواجب المدني الذي يربط نسيج المجتمع ببعضه البعض.

وقد حظيت هذه الأعمال بتقدير رسمي استثنائي، حيث اختارت وزارة الإعلام هذه الحملة نظراً لجودتها الفنية العالية ومضمونها الوطني الهادف ليتم عرضها وبثها رسمياً عبر شاشة تلفزيون الكويت، وذلك في إطار الجهود الحكومية لدعم المحتوى الإبداعي الذي يعزز الهوية الوطنية والروح المعنوية في المجتمع.

كما تتضمن الحملة رؤية مستقبلية عبر إشراك الأطفال في العمل القادم، حيث يظهر جيل المستقبل وهم يقتفون أثر أبطال الصفوف الأمامية كقدوة حية، مما يغرس قيم التضحية في نفوس قادة الغد، ويجعل من دور “الفدائي” و”المسعف” و”الجندي” إرثاً من الفخر يتوارثه الأجيال.

وأعربت الشيخة أبرار خالد الجابر الصباح، مؤسس شركة «أبيز برودكشنز»، عن فخرها العميق بهذه المبادرة التي تتجاوز حدود العمل التجاري لتصبح واجباً وطنياً، قائلة:

“إن أولويتنا القصوى في هذه المرحلة الدقيقة هي تعزيز التماسك الداخلي وصلابة جبهتنا الوطنية. ونحن في «أبيز برودكشنز» نؤمن يقيناً بأن قطاعات الفن والإبداع ليست مجرد أدوات للترفيه، بل هي منصات تحمل مسؤولية وطنية جسيمة ووعاء استراتيجي لترسيخ التلاحم، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب وحدة الصف. لقد سخرنا أدواتنا الإبداعية ونخبنا الفنية لتكون ركيزة للدعم المعنوي، موقنين بأن الفن هو المنصة التي نصدح من خلالها بحب الوطن ونشدّ بها أزر مجتمعنا.”

وأضافت الشيخة أبرار: “أشعر باعتزاز بالغ لاختيار وزارة الإعلام لهذه الأعمال لعرضها عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. بالنسبة لي، هذا العطاء هو أقل الواجب تجاه وطننا الغالي؛ ليس فقط بصفتي رائدة أعمال، بل أولاً وقبل كل شيء بصفتي ابنة لهذه الأرض. إن المساهمة في حماية الروح الوطنية هو أسمى وسام يمكنني حمله كمواطنة كويتية، وهو عهد وفاء سيبقى دائماً نبراساً لكل ما نقدمه من عمل.”

ومن خلال اعتماد أعلى معايير الإنتاج العالمية، تضمن «أبيز برودكشنز» وصول هذه الرسائل بالهيبة التي تليق بمكانة الكويت، مما يعزز الشعور بالأمان والفخر، ويؤكد أن الكويت قادرة دائماً على تجاوز الصعاب والعودة بشكل أقوى.