الشؤون الاسلامية: تمديد فترة السماح للمواطنين والخليجيين لأداء العمرة دون تصريح من 18 أبريل حتى 2 مايو المقبل

وكيل وزارة الشؤون الاسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم اليوم الأربعاء تمديد فترة السماح لأداء العمرة دون تصريح من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للمواطنين والخليجيين وذلك اعتبارا من 1 ذو القعدة 1447 هجري الموافق 18 أبريل الحالي حتى 15 ذو القعدة الموافق 2 مايو المقبل.

ودعا السويلم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) جميع المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة ضرورة التقيد التام بالتعليمات والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وذلك استعدادا لموسم حج 1447 هجري مؤكدا ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من قبل الجهات المختصة في المملكة.