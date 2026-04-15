وزير الشباب والرياضة يبحث آفاق التعاون الرياضي والشبابي مع السفير الياباني لدى الكويت

السفير الياباني يقدم درعا تذكارية لوزير الشباب والرياضة

بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اليوم الاربعاء مع سفير اليابان لدى دولة الكويت موكاي كينيتشيرو آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة وسبل تعزيز الشراكات الثنائية بما يخدم تطلعات الشباب الرياضي.

وقال الوزير الجلاهمة في تصريح لـ (كونا) إن اللقاء ناقش امكانية تنظيم ورش عمل مشتركة وبرامج تدريبية وتبادل الوفود الشبابية بالإضافة إلى التعاون في استضافة الفعاليات الرياضية بما يعزز العلاقات الثنائية ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين ومدى جاهزية اليابان لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية المقبلة المقرر إقامتها في – ناغويا 2026.

وأكد حرص دولة الكويت على توطيد علاقاتها مع اليابان والاستفادة من التجارب اليابانية الرائدة في تنمية قدرات الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية مشيدا بما حققته اليابان من نجاحات متميزة في هذا المجال.