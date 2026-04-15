وزيرة الشؤون تؤكد الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة في مقابلات الوظائف الإشرافية

جانب من متابعة وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة آلية توثيق المقابلات وتقييم المتقدمين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أهمية الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لمقابلات الوظائف الإشرافية وفق الكفاءة والاستحقاق.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة لدى اطلاعها على سير مقابلات الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية التي عقدت اليوم برئاسة وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي ومشاركة عدد من القياديين مشيرة إلى أن جميع المقابلات يتم توثيقها بالصوت والصورة تعزيزا لمبدأ الشفافية والمصداقية في إجراءات الاختيار.

وشددت الحويلة على مضي الوزارة في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات الاجتماعية.

وشملت جولة الوزيرة متابعة آلية تنظيم المقابلات والإجراءات المتبعة في تقييم المتقدمين حيث أشادت بالجهود المبذولة من قبل فرق العمل واللجان المشرفة وحرصهم على اختيار قيادات قادرة على تطوير العمل المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

واستمعت خلال الجولة إلى آراء وملاحظات عدد من المتقدمين موجهة بأخذها بعين الاعتبار والعمل على تطوير الإجراءات بما يحقق مزيدا من المرونة والكفاءة في آليات التوظيف.