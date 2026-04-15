سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث سبل تطوير البنية التحتية واللوجستية

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يترأس اجتماعا لبحث سبل تطوير البنية التحتية واللوجستية

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لبحث سبل تطوير البنية التحتية واللوجستية ومتابعة إجراءات حصر وتصنيف الأراضي واستغلالها لإقامة مخازن استراتيجية للدولة تابعة للشركة الكويتية للتخزين بما يعزز مراكز الإمداد ويلبي الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الحيوية ويؤمن سلاسل التوريد إزاء التحديات المستقبلية.

وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة استكمال كافة البيانات الفنية المتعلقة بهذه الأراضي تمهيدا لمناقشتها واتخاذ الإجراءات التنفيذية بشأنها مؤكدا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتقديم التقارير الدورية.

حضر الاجتماع وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير التجارة والصناعة أسامة خالد بودي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للتخزين حازم عيسى العيسى.