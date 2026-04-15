بنك برقان يعلن عودة سحوبات حساب كنز

مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان بدر محمد علي

تأكيداً على التزامه بالشفافية وترسيخ ثقة العملاء والوفاء بوعوده، أعلن بنك برقان عن عودة سحوبات حساب “كنز”، مشدّداً على أن جميع الفرص السابقة محفوظة لأصحابها، مع استعداده لتنفيذ كافة السحوبات المؤجّلة وفق جدولٍ زمنيٍ منظّم.

ومن المقرّر إجراء السحوبات المؤجّلة لتغطّي الفترة من مارس 2025 وحتى أبريل 2026، وذلك على مدى خمسة أيام متتالية بين 19 و23 أبريل 2026 حيث سيتم تتويج 282 فائزاً، وتشمل السحوبات جميع العملاء المؤهّلين، بما يضمن استفادتهم من كافة الفرص خلال فترة توقف السحوبات، في خطوة تعكس حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية أكثر تميزا.

وفي تعليقه على الإعلان، قال السيد/ بدر محمد علي، مدير عام – إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “تُعدّ ثقة عملائنا الركيزة الأساسية لكل ما نقوم به في بنك برقان. وتعكس عودة حساب “كنز” التزامنا بضمان تقدير كل عميلٍ مؤهّل وعدم ضياع أي فرصةٍ مستحقة. من خلال تنفيذ جميع السحوبات المؤجّلة ضمن جدولٍ زمنيٍ واضحٍ وشفاف”.

وستشمل السحوبات المؤجلة جميع السحوبات الشهرية ونصف السنوية والسنوية، بما يوفّر للعملاء فرصاً متعددة للفوز بمختلف الجوائز. وستبقى قيمة الجوائز كما هي سابقاً، حيث سيحصل 20 فائزاً على مبلغ 2,000 دينار كويتي لكلٍ منهم في السحوبات الشهرية، فيما سيحصل فائز واحد على 500,000 دينار كويتي في السحب نصف السنوي، وفائز واحد بالجائزة الكبرى بقيمة 1,500,000 دينار كويتي في السحب السنوي.

ويحرص بنك برقان دائماً أن يضع العميل في مقدّمة أولوياته، حيث سيتأهل جميع العملاء الذين حافظوا على حدّ أدنى للرصيد بقيمة 200 دينار كويتي خلال فترة التوقّف للدخول في السحوبات بأثرٍ رجعي، بما يضمن استفادة جميع العملاء المستوفين للشروط من مشاركتهم.

وتُجرى جميع سحوبات “كنز” مع استيفاء موافقة الجهات الرقابية ضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة والعدالة. ويخضع كل سحب لإشراف مدققين داخليين وخارجيين.

وباعتباره أحد أبرز منتجات بنك برقان ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، يواصل حساب “كنز” لعب دورٍ محوري في تعزيز ثقافة الادخار تماشياً مع حملة “لنكن على دراية” التوعوية المصرفية، مع منح العملاء فرصاً مجزية للفوز على مدار العام. ويمكن للعملاء فتح حساب “كنز” بحدّ أدنى للرصيد يبلغ 200 دينار كويتي، حيث تزداد فرص الفوز مع كل 25 ديناراً كويتياً إضافية في الحساب.

ويدعو بنك برقان العملاء إلى متابعة حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على مواعيد السحوبات المقبلة ونتائجها، ويتمنى التوفيق لجميع العملاء في السحوبات وأن يكون لهم نصيب من الكنز.