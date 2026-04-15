stc تدعو للمشاركة في فعالية “للكويت كلمة” في الأفنيوز

مدير ادارة العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في شركة الاتصالات الكويتية stc أحمد النويبت

تطلق شركة الاتصالات الكويتية stc ، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، مبادرة “للكويت كلمة” في مجمع الأفنيوز – المرحلة الثالثة، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للزوار للتعبير عن رسائلهم وكلماتهم الموجهة للكويت في ظل الظروف الحالية، وذلك ضمن سلسلة المبادرات الوطنية التي تقدمها الشركة لتعزيز روح التكاتف المجتمعي.

وستشهد الفعالية، التي تستمر يومي الجمعة والسبت 17 و18 ابريل، مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع لمبادرة stc، حيث تخصص لهم مساحة تفاعلية للتعبير عن مشاعرهم ومدى حبهم للوطن ودعمهم لأبطال الصفوف الأمامية الذين يواصلون جهودهم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.، من خلال مقابلات عفوية ومباشرة مع الزوار او من خلال التعبير عن احاسيسهم بالطريقة التي تناسبهم ودعم للكويت قيادة وشعباً.

مسؤولية وطنية

وتعليقاً له خلال هذه المناسبة، أكد السيد أحمد النويبت، مدير ادارة العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في شركة الاتصالات الكويتية stc :” أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لالتزام stc بدورها الوطني والمجتمعي، واستكمالاً للمبادرات العديدة التي تطلقها stc لنشر الإيجابية والفرحة ودعم الصفوف الأمامية”.

وقال النويبت: “نحن في stc نؤمن بأن للكويت كلمة في قلب كل فرد، وأن مسؤوليتنا تكمن في الحرص على تسخير كل الجهود التي تُمكّن المجتمع من التعبير عن مشاعره ودعمه لوطنه. ما نشهده اليوم من تفاعل يعكس روح الوحدة التي تميّز أهل الكويت في كل الأوقات.”

وأضاف النويبت أن الفعالية تمثل كذلك رسالة تقدير للصفوف الأمامية الذين قدّموا نموذجاً يحتذى به في التفاني والعمل، مؤكداً استمرار الشركة في إطلاق مبادرات وطنية تعزز الوعي وتدعم الجهود الرسمية والمجتمعية.

هذا وتأتي فعالية “للكويت كلمة” كجزء من سلسلة مبادرات أطلقتها stc خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المجتمع وتسخير إمكاناتها التقنية والبشرية لخدمة الوطن في مختلف الظروف.