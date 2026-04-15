الشؤون: بدء المقابلات النهائية للمرحلة الثانية من تكويت الوظائف الإشرافية بالتعاونيات

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي اليوم الأربعاء بدء المقابلات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية للتنافس على 48 وظيفة موزعة على 17 جمعية.

وقال العجمي في تصريح صحفي إن عدد المتقدمين للاختبارات بلغ 809 مواطنين ومواطنات اجتاز منهم 147 مرشحا يتنافسون على تلك الوظائف مضيفا أن الوزارة استقبلت في اليوم الأول 75 مرشحا بينهم 10 نساء.

وذكر أن المقابلات شملت المتقدمين لشغل وظائف مدير عام ونواب المدير العام إضافة إلى رؤساء أقسام مختلفة في جمعيات الشامية والشويخ والصليبيخات والعدان والقصور ومشرف وسعد العبدالله والنسيم والزهراء والروضة وحولي وعبدالله المبارك.

وأوضح أن آلية التقييم تعتمد بنسبة 90 في المئة على نتائج الاختبارات التي أجريت في إحدى الجامعات الخاصة مقابل 10 في المئة للمقابلات النهائية لافتا إلى أن “أصحاب الدرجات الأعلى هم الأوفر حظا في نيل هذه الوظائف ما لم تظهر ملاحظات خلال المقابلات”.

وأكد اعتماد الوزارة للتوثيق المرئي والمسموع لكل إجراءات المقابلات بهدف تعزيز النزاهة والشفافية ومعالجة أي ملاحظات مبينا أن هذا النهج يمثل نقلة نوعية مقارنة بالممارسات السابقة.

وأشار إلى استكمال المقابلات اليوم في ثماني جمعيات أخرى مع إتاحة الفرصة للمتغيبين عن اليوم الأول للحضور لافتا إلى أن الإقبال الكبير يعكس جاذبية هذه الوظائف في القطاع التعاوني في ظل المزايا المالية المشجعة.

وكشف العجمي عن قرب إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع فور الانتهاء من نتائج المرحلة الحالية والتي ستشهد طرح عدد أكبر من الوظائف الإشرافية والتوسع نحو وظائف ميدانية وفنية داخل الجمعيات كمديري الأسواق ووظائف الفروع والمخازن.

وذكر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ خطة طموحة لإحداث نقلة نوعية في قطاع العمل التعاوني وتوطين الوظائف مبينا في الوقت ذاته أن “من لم يحالفه الحظ في التقديم أو لم يجتز الاختبار يستطيع التقديم مرة أخرى للوظائف الجديدة التي سيتم طرحها مستقبلا”.