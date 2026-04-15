بنك الخليج يودع 3 ملايين دينار في حساب مليونيري الدانة لعام 2025

صورة جماعية للفائزة مع عائلتها إلي جانب نجلاء العيسى وباسل الأسد

استقبل بنك الخليج المليونيرة نادية عطا الله سعد السليماني، الفائزة بأكبر جائزة نقدية في العالم بقيمة مليوني دينار، وذلك في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة المؤجل عن عام 2025، والذي جرى مؤخرًا في المقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف مكاتب تدقيق عالمية، وتم بثه على الهواء مباشرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي للبنك.

وكان في استقبال المليونير رقم 25 في تاريخ سحوبات حساب مليونير الدانة في فرع الخدمات الخاصة بفرع الكريستال كلٌّ من نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية السيد/ باسل الأسد، ورئيس التسويق السيدة/ نجلاء العيسى، وعدد من مسؤولي البنك.

وعقب الانتهاء من إجراءات تسليم الجائزة، وإيداع مبلغ الجائزة بقيمة مليوني دينار في حسابها الشخصي، عبّرت الفائزة وعدد كبير من الأهل والأقارب الذين رافقوها أثناء زيارتها للبنك عن فرحتهم بهذا الحدث الاستثنائي، معربين عن شكرهم لبنك الخليج الذي يحرص دائمًا على مكافأة عملائه، ومشيدين بالمستوى العالي من الشفافية والنزاهة في الإجراءات المتبعة في السحب.

ونصحت الفائزة الجميع بفتح حساب مليونير الدانة، ليكونوا مكانها في أحد السحوبات المقبلة، مستعرضة تجربتها في التوفير من خلال حساب الدانة، وداعيةً الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها وشيوخها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

الفائز بجائزة المليون دينار الدكتور محمد جاسم يتوسط نجلاء العيسى وباسل الأسد

وكان البنك قد استقبل الدكتور محمد جاسم بشير أحمد، الذي تُوِّج بجائزة المليون دينار في السحب نصف السنوي المؤجل لعام 2025، والذي حضر إلى مقر البنك عقب تلقيه الاتصال على الهواء مباشرة بخبر الفوز، ليصبح المليونير رقم 24 في تاريخ سحوبات حساب مليونير الدانة.

واستعرض الدكتور محمد جاسم مشاعره عقب تلقيه خبر الفوز، ورحلته الموفقة مع حساب مليونير الدانة، مشيرًا إلى أن فتح حساب الدانة كان نصيحة من والدته، التي تعيش في الكويت منذ عقود، والتي أخبرته أن فرص الفوز في سحوبات الدانة هي الأفضل بين السحوبات في الكويت.

من جانبها، قدمت رئيس التسويق في بنك الخليج التهنئة والتبريكات لمليونيري الدانة عن عام 2025، مؤكدةً حرص بنك الخليج على توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة للعملاء، بالتوازي مع دوره المجتمعي في مكافأة المدخرين وتشجيع ثقافة الادخار.

ونوّهت إلى أن بنك الخليج يوفر خدمات مميزة للعملاء من أصحاب الثروات ترقى إلى طموحات كل من يتطلعون إلى ما هو استثنائي، من خلال التزامه بتوفير خدمات ومنتجات نوعية، إلى جانب توفير الدعم والاستشارات الاستثمارية المتخصصة.

الفائزة ونجلاء العيسي يتوسطان من اليمين المدير التنفيذي في إدارة التسويق مها الهزاع ومن اليسار مساعد مدير عام الخدمات المصرفية المميزة صبا الفصام

وأشارت إلى أن قطار الجوائز في بنك الخليج متواصل، وما زالت هناك العديد من الفرص للفوز في السحوبات المقبلة، سواء في السحوبات المتبقية لعام 2026، أو السحوبات بحلّتها الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل، والتي ارتفعت قيمتها الإجمالية إلى 3,500,000 دينار، وتتضمن الجائزة الكبرى بقيمة 1,500,000 دينار، والجائزة نصف السنوية بقيمة 1,000,000 دينار، وخمسة فائزين بجائزة بقيمة 200,000 دينار لكل منهم، في خمس سحوبات مختلفة على مدار العام.

وأضافت: نحن متحمسون لمواصلة مكافأة عملائنا على الادخار في حساب مليونير الدانة، ونشجّع الجميع على مواصلة الادخار في حساباتهم وزيادة فرصهم بالفوز في السحوبات المقبلة، مشيرةً إلى أن حساب مليونير الدانة متاح لمختلف فئات المجتمع من الكويتيين وغير الكويتيين من مختلف الأعمال، ويتم فتح الحساب من خلال زيارة الفرع أو عبر التطبيق بقيمة 200 دينار، شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيًا للدخول في سحوبات مليونير الدانة المقبلة، بما فيها سحب المليون دينار، علما أن تاريخ 8 يوليو المقبل سيشهد الإعلان عن مليونير جديد .

ويشجّع بنك الخليج عملاء حساب مليونير الدانة على التوفير من خلال حساب مليونير الدانة وزيادة فرص ربحهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب.