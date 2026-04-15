الحرس الوطني: قبول دفعة جديدة من الجامعيين كضباط اختصاص

أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني اليوم الأربعاء قبول دفعة جديدة من الكويتيين حملة الشهادة الجامعية كضباط اختصاص في تخصص الطب البشري والطب المساعد.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن الشروط الخاصة بالنسبة للطب البشري تنص على أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل الدراسي من جامعة الكويت بتقدير عام لا يقل عن (جيد) أو ما يعادله من جامعات أخرى معترف بها وأن يكون حاصلا على مسمى مساعد مسجل وألا يكون قد بلغ من العمر 35 عاما عدا الحاصلين على شهادة عليا (دكتوراه) 40 عاما بتاريخ 18 أبريل الجاري.

وذكر أن الشروط الخاصة بالنسبة للطب المساعد تنص على أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل الدراسي من جامعة الكويت بتقدير عام لايقل عن (جيد) أو ما يعادله من جامعات أخرى معترف بها في أحد التخصصات التالية: (الطوارئ الطبية) و(المختبرات الطبية) و(إدارة معلومات طبية -إدارة المستشفيات) و(العلاج الطبيعي) و(الأشعة) و(التمريض) وألا يكون قد بلغ من العمر 30 عاما بتاريخ 18 أبريل الجاري.

وأشار إلى أن الطلبات تقبل بالرئاسة العامة للحرس الوطني خلال الفترة من تاريخ 19 إلى 23 أبريل الجاري.