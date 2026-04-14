دوري أبطال أوروبا: أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان يحسمان تأهلهما إلى نصف نهائي

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفلون بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

جدد باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب فوزه على مضيفه ليفربول الإنكليزي 2-0 في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما كان اسقطه بالنتيجة ذاتها ذهابا، وبلغ الدور نصف النهائي.

وفرض عثمان ديمبيليه، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، نفسه نجما على ملعب “أنفيلد” بتسجيله هدفي اللقاء في الدقيقتين 72 و90+1.

فيما تأهل أتلتيكو مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته في إياب ربع النهائي أمام برشلونة بنتيجة 2-1، في ملعب “طيران الرياض ميتروبوليتانو”.

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز ذهاباً في ملعب كامب نو بنتيجة 2-0، ليتأهل بالفوز 3-2 بمجموع المباراتين.