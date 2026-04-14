مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعا

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بفحوى الرسالة الخطية الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تسلمها سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر أحمد عبد العاطي خلال زيارة معاليه الرسمية إلى دولة الكويت.

وضمن هذا السياق أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث نقل سموه حفظه الله خلال الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات والأوضاع في المنطقة كما تم بحث اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية إثر مساعي مثمرة وجهود حثيثة بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة والتأكيد على الموقف الراسخ لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة وحرص البلدين على دعم كافة الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.

من جانب آخر أحاط سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته التفقدية إلى هيئة الإمداد والتموين التابعة لوزارة الدفاع يوم الأحد الماضي حيث عقد سموه حفظه الله اجتماعا مع معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح ومعاون رئيس الأركان العامة للجيش لهيئة الإمداد والتموين اللواء ركن مهندس صلاح سعود العازمي ونقل سموه حفظه الله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتقديرهما للجهود المتفانية لكافة قطاعات الجيش الكويتي كما قام سموه حفظه الله بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المرافق الحيوية في الهيئة شملت مستودعات الآليات العسكرية والتموين والدعم اللوجستي والإمداد الغذائي للجيش الكويتي مستمعا سموه حفظه الله إلى شرح حول آليات الصرف والتخزين وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة وثمن سموه حفظه الله الجهود المخلصة والتضحيات التي بذلتها كافة المؤسسات العسكرية والأمنية طوال الفترة الاستثنائية الماضية مشددا على ضرورة تعزيز الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الطارئة.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حول كافة التفاصيل المتعلقة بتمكن جهاز أمن الدولة يوم السبت الماضي من إحباط مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن وتمويل جهات وكيانات إرهابية.

وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن شجبه واستنكاره الشديدين لما قام به هؤلاء المتهمون وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره مؤكدا دعمه لجهود وزارة الداخلية في إحباط أي مخططات تهدد أمن البلاد أو تستغل أراضيها في دعم الجهات أو الكيانات الإرهابية.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت.

من جهة أخرى استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين المحلية والإقليمية.

من جانب آخر أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج استدعاء وزارة الخارجية ممثلة في نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني الأسبوع الماضي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت زيد شنشول وذلك لتسليمه مذكرة احتجاج على أثر أعمال الاقتحام والتخريب التي طالت مبنى القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة .

وضمن هذا السياق أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره البالغين وبأشد العبارات لأعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية في انتهاك غير مقبول وخطير للأعراف والمواثيق الدبلوماسية مؤكدا أن هذه الأفعال تمثل خرقا جسيما وصارخا لالتزامات جمهورية العراق الدولية وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ولا سيما المادة 31 التي تلزم الدولة المضيفة بضمان الحماية الكاملة لمقار البعثات القنصلية وصون حرمتها مشددا على أن دولة الكويت تحمل حكومة جمهورية العراق المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وعن أي تقصير في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية على أراضيها مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الاجرامية وضمان عدم تكرارها مع اتخاذ تدابير مشددة لحماية كافة مقار بعثات دولة الكويت في جمهورية العراق مجددا مجلس الوزراء تأكيده أن دولة الكويت ليست طرفا في أي نزاع إقليمي أو دولي وأنها لم ولن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجوم على أي دولة تماشيا مع سياستها الخارجية القائمة على الاعتدال والحياد الإيجابي والتزامها بمبادئ وقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار منوها إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات من شأنه أن ينعكس سلبا على العلاقات الثنائية بين البلدين ويقوض أسس الثقة المتبادلة مؤكدا أن دولة الكويت ستتابع هذا الأمر عن كثب ولن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية وفقا للقانون الدولي.

وفي هذا الإطار أعرب مجلس الوزراء عن شكره وتقديره وامتنانه لعدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية التي أدانت واستنكرت أعمال الاقتحام والتخريب التي استهدفت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة البصرة العراقية وما صاحبها من اعتداءات سافرة على حرمة البعثة القنصلية.

من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران ووكلاؤها بما في ذلك الفصائل والميلشيات والجماعات المسلحة الموالية لها عبر مسيرات استهدفت عددا من المنشآت الحيوية بدولة الكويت وذلك يوم الخميس الماضي في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة التي تشنها إيران ووكلائها على دولة الكويت ودول المنطقة تقوض من الجهود الإقليمية والدولية التي أثمرت مؤخرا الإعلان عن وقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مشددا على ضرورة إلزامها ووكلائها بوقف كافة الأعمال العدائية الموجهة نحو دولة الكويت وسائر دول المنطقة بشكل فوري ودون قيد أو شرط وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 مجددا التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذها كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للعدوان الإيراني الآثم الذي طال منشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الجمعة الماضي الذي أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين في اعتداء إجرامي سافر وانتهاك فاضح لكافة قواعد القانون الدولي وتصعيد خطير يأتي في ظل المساعي الدولية الحثيثة للتهدئة وخفض التصعيد وإحلال الاستقرار في المنطقة مجددا التأكيد على تضامن دولة الكويت ووقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وصون مقدراتها.

وكذلك أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت عددا من المناطق في الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتسببت في سقوط مئات الضحايا من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 1701 محذرا من استمرار هذه الاعتداءات باعتبارها تصعيدا خطيرا وانتهاكا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وتقويضا للجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد وإحلال السلام في المنطقة داعيا المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لردع هذه الاعتداءات وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام قرارات الشرعية الدولية والمواثيق ذات الصلة مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع لبنان الشقيق ودعمه للحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

من جانب آخر أحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها معاليه خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة حيث تم خلالها مناقشة آخر التطورات حول ما تشهده المنطقة.

كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بنتائج لقائه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي خلال زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الأسبوع الماضي حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك واستعراض تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح الذي تم خلاله استعراض عدد من البنود والمحاور المتعلقة باتخاذ اللازم نحو حفظ سيادة وحقوق دولة الكويت ومجالها الجوي ضد الاعتداءات الإيرانية الآثمة والسافرة منذ بدء العدوان على دولة الكويت في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية والدول الصديقة من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية المبرمة مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إضافة إلى شرح من سعادته حول فحوى رسالة الاحتجاج الرسمية التي أرسلتها الهيئة العامة للطيران المدني إلى رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) على خلفية الاعتداءات الصاروخية وسلسلة الطائرات المسيرة التي شملت استهداف أنظمة مطار الكويت الدولي ومباني الركاب وبرج المراقبة الجوية وأنظمة الرادارات وخزانات وقود الطائرات مما ألحق أضرارا مباشرة بالمرافق التشغيلية الأساسية في مطار الكويت الدولي مبينا سعادته أن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) حدد اجتماعا خاصا له لمناقشة رسالة الاحتجاج وورقة العمل الجماعية المقدمة من كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن المتعلقة بإدانة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مجالها الجوي والمنشآت التابعة للطيران المدني مشيرا سعادته إلى إصدار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) قرارا أدان فيه بشدة الانتهاكات الإيرانية لسيادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتعريضها سلامة الطيران المدني للخطر وطالب بالوقف الفوري للأعمال غير المشروعة موضحا سعادته أن هذا القرار تم إحالته إلى الجهات المعنية في الأمم المتحدة كما وجه مجلس (إيكاو) كتابا رسميا إلى كافة دول الأعضاء المختصة في إيران لإبلاغها به وضرورة التزامها باتفاقية الطيران المدني الدولي.

وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة اطلع مجلس الوزراء على إفادات معالي الوزراء إضافة إلى تقارير الجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير والمحاضر وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.