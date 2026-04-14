“المواصلات” تطلق أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق “سهل”

وزارة المواصلات

أطلقت وزارة المواصلات اليوم الثلاثاء أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيق (سهل) الحكومي وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمقيمين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الخدمات الجديدة تمكن المستخدم من الاطلاع على جميع أرقام الهواتف المسجلة باسمه وإجراء عدد من العمليات عليها تشمل الإيقاف المؤقت للهاتف الفعال والرفع النهائي للهاتف الفعال وإعادة تفعيل الهاتف المقطوع مؤقتا إضافة إلى الرفع النهائي للهاتف الفعال أو المقطوع مؤقتا.

وأضافت أن الخدمات متاحة من خلال خيار (تفعيل / إيقاف هواتف حالية) ضمن خانة (الخدمات الهاتفية) في التطبيق بما يتيح للمشتركين إدارة أرقامهم الهاتفية بسهولة ومرونة دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

وأوضحت أن إدراج هذه الخدمات يأتي في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتقديم حلول ذكية تسهم في توفير الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

ودعت (المواصلات) جميع المشتركين إلى الاستفادة من هذه الخدمات عبر التطبيق مؤكدة استمرارها في تطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية لتلبية احتياجات المستخدمين وتحسين تجربتهم.