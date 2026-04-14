وزير الدفاع يقوم بزيارة ميدانية للقوة البحرية للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية

قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح بزيارة ميدانية اليوم الثلاثاء إلى القوة البحرية للاطلاع على سير العمل ومستوى الجاهزية والاستعداد القتالي.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان صحفي أن الشيخ عبدالله العلي أجرى خلال الزيارة اتصالا مباشرا مع جميع وحدات القوة البحرية نقل خلاله تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وأعرب الوزير وفق البيان عن فخره واعتزازه بما يبذله منتسبو القوة البحرية من تفان وإخلاص في أداء واجبهم الوطني مشيدا بما يتمتعون به من كفاءة عالية ويقظة دائمة في حماية المياه الإقليمية للبلاد وحفظ حدودها البحرية.

وأكد لجميع وحدات القوة البحرية أهمية مواصلة أداء واجباتهم والحفاظ على أعلى درجات الاستعداد لمواجهة مختلف التحديات في ظل الظروف الراهنة.

وأشاد في ختام الزيارة بالجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو القوة البحرية مثمنا ما يتمتعون به من جاهزية عالية وانضباط في أداء مهامهم الوطنية وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه.