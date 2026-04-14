الداخلية: أجواء البلاد آمنة ولم نرصد أي تهديدات خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أن أجواء دولة الكويت آمنة ومستقرة ولم يتم رصد أي تهديدات أو مخاطر خلال الـ24 الماضية في ظل جاهزية دفاعية متقدمة وانتشار أمني مدروس ويقظة تامة لقواتنا المسلحة الباسلة في تنفيذ مهامها لحماية السيادة وصون أمن الوطن.

وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم (الداخلية) العميد ناصر بوصليب في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي إن فرق التخلص من المتفجرات التعامل مع ستة بلاغات ناتجة عن شظايا متبقية من العمليات الاعتراض الدفاعي السابقة ليرتفع إجمالي البلاغات منذ بداية العدوان الإيراني الآثم إلى 827 بلاغا.

وأكد العميد بوصليب أن القوات المسلحة تقوم بمتابعة حثيثة ومستمرة لكافة مستجدات الوضع الإقليمي ضمن تنسيق محكم واستعداد كامل مع مختلف جهات الدولة بما يعكس جاهزية عالية وحضورا راسخا يبعث على الثقة والاطمئنان.

وأشار إلى أن (الداخلية) تهيب بالمواطنين تأجيل أنشطة الصيد في المناطق البرية كإجراء احترازي يعكس الوعي والمسؤولية ويسهم في توفير بيئة آمنة تمكن الجهات المختصة من أداء مهامها بكفاءة وانسيابية.

وسأل الله تعالى أن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ويرحم الشهداء الأبرار.