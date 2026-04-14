فريق إدارة الأزمات “أمان” يبحث مع وكيل وزارة النفط التنسيق مع الجهات التابعة للقطاع النفطي في الحالات الطارئة

جانب من الاجتماع

بحث فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الأزمات (أمان) مع وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح اليوم الثلاثاء آليات التكامل بين المركز والجهات التابعة للقطاع النفطي بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية التنسيق في الحالات الطارئة.

وذكر الفريق المعني (أمان) في بيان صحفي أنه جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع النفطي إلى جانب مناقشة ملامح المشروع وأهدافه والتي تشمل إنشاء مركز وطني يعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة وتطوير آليات اتخاذ القرار وتبادل المعلومات بشكل فوري ودقيق.

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الدور المحوري للقطاع النفطي في منظومة إدارة الأزمات نظرا لحساسيته وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.

واتفق الجانبان وفق البيان في ختام الاجتماع على استمرار التنسيق المشترك وتشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة الجوانب الفنية والتشغيلية ووضع خطة عمل واضحة لدعم إنشاء المركز وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأوضح البيان أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات ترتكز على رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وضمان استمرارية الأعمال في مختلف الظروف.