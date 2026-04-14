“التربية” تفعل خدمة “شهادتي الدراسية” على موقعها الالكتروني لمواكبة متطلبات لجنة فحص الشهادات

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء تفعيل خدمة (شهادتي الدراسية) على موقعها الإلكتروني لتحديث بيانات الشهادات الدراسية ومواكبة متطلبات لجنة فحص الشهادات بما يضمن تطوير آليات العمل وتسهيل الإجراءات على جميع الموظفين اعتبارا من اليوم حتى 14 مايو المقبل.

ودعت الوزارة في بيان صحفي جميع أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والعاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية إلى تحديث بيانات مؤهلاتهم الدراسية عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة مؤكدة عدم الحاجة إلى مراجعة إدارات الشؤون الإدارية إذ تتم جميع الإجراءات من خلال النظام المعتمد دون مراجعة شخصية.

وبينت أن الخدمة الإلكترونية تتضمن مسارين الأول مخصص لمن لم يسبق لهم رفع شهاداتهم إذ يتعين إدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة ثم الإقرار والتعهد بصحتها أما المسار الثاني فيخص من قاموا برفع شهاداتهم سابقا حيث تظهر بياناتهم المدرجة مسبقا ويطلب منهم الإقرار والتعهد مع إتاحة خيار إلغاء وإعادة رفع الشهادات مرة أخرى عند الحاجة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يعزز كفاءة العمل ويرفع مستوى دقة البيانات مشددة على أهمية التزام الجميع بتحديث بياناتهم خلال الفترة المحددة ووفق توجيهات لجنة فحص الشهادات تفاديا لأي تأخير قد يترتب عليه تعطل بعض الإجراءات أو المزايا الوظيفية المرتبطة بالمؤهل الدراسي.