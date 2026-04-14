سمو ولي العهد يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حيث قدم لسموه حفظه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد كلا من عبدالله جاسم الجريوي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة شنغهاي وفلاح فهد المطيري سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية ونواف ضيدان بوشيبه سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة الكويت لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتركي خالد المكراد سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية أوزبكستان ومحمد راشد العميري سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية طاجيكستان وفهد يوسف المسعود قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة هيوستن ومحمد خالد العجران قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة ميلانو وشمال إيطاليا ومشاري صالح المزيني قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة فرانكفورت وذلك بمناسبة توليهم مهام مناصبهم الجديدة.

حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وكبار المسؤولين في الديوان.