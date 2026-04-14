اتحاد شركات الاستثمار يناقش فرص وتحديات "Tokenization" في تطوير أسواق المال

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي العالمي، يبرز مفهوم التوكنيزيشن (Tokenization) كأحد أهم الابتكارات التي تعيد رسم ملامح أسواق المال وتفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين والمؤسسات على حد سواء.

وفي هذا الإطار، نظّم اتحاد شركات الاستثمار، بالتعاون مع CFA Institute و CFA Society Kuwait، ندوة افتراضية متخصصة بعنوان “Tokenization: An Investment Perspective”، وعُقدت الندوة بتاريخ 14 أبريل 2026، بحضور واسع من ممثلي المؤسسات المالية وشركات الاستثمار والمهتمين بالتقنيات المالية الحديثة، حيث تم مناقشة هذا المفهوم بشكل معمّق من حيث تطبيقاته العملية، ومزاياه، والتحديات المرتبطة به.

ويُعرّف التوكنيزيشن بأنه عملية تحويل الأصول التقليدية إلى وحدات رقمية (Tokens) يتم تسجيلها وتداولها عبر تقنيات السجلات الموزعة (Blockchain)، بحيث تمثل كل وحدة جزءاً من ملكية الأصل أو حقاً مالياً مرتبطاً به، ولا يقتصر هذا المفهوم على الأصول المالية فقط، بل يمتد ليشمل طيفاً واسعاً من الأصول مثل العقارات، الأسهم، السندات، الصكوك، وحتى الأصول البديلة.

أمثلة تطبيقية على التوكنيزيشن:

العقارات (Real Estate):

بدلاً من شراء عقار كامل بقيمة مرتفعة، يمكن تقسيمه إلى آلاف الوحدات الرقمية، بحيث يستطيع المستثمر شراء جزء بسيط منه، على سبيل المثال، عقار بقيمة مليون دولار يمكن تحويله إلى 10,000 توكن، كل توكن يمثل حصة صغيرة من هذا العقار، ويتيح للمستثمرين الاستفادة من العوائد الإيجارية أو ارتفاع القيمة.

السندات والصكوك:

يمكن إصدار أدوات دين على شكل توكنات، مما يسهل تداولها بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع تقليل التكاليف المرتبطة بعمليات التسوية التقليدية.

الأسهم غير المدرجة (Private Markets):

يتيح التوكنيزيشن إمكانية تداول حصص في شركات خاصة بطريقة أكثر مرونة، مما يفتح المجال أمام مستثمرين جدد للدخول إلى هذه الفئة من الأصول.

الأصول البديلة (Alternative Assets):

مثل الفن، السلع، أو حتى حقوق الملكية الفكرية، حيث يمكن تحويلها إلى توكنات قابلة للتداول، ما يعزز من سيولتها وإمكانية الوصول إليها.

أهمية التوكنيزيشن في الوقت الحالي:

ناقشت الندوة أن التوكنيزيشن لا يُعد مجرد تطور تقني، بل يمثل تحولاً هيكلياً في كيفية إدارة وتداول الأصول، حيث يساهم في:

خفض التكاليف التشغيلية عبر تقليل الوسطاء.

تسريع عمليات التسوية من أيام إلى دقائق أو ثوانٍ.

تعزيز الشفافية من خلال تسجيل العمليات بشكل آني.

إتاحة الاستثمار لشريحة أوسع، خاصة صغار المستثمرين.

تحسين كفاءة الأسواق وزيادة فرص التنويع الاستثماري.

التحديات المرتبطة بالتوكنيزيشن:

كما تم التطرق إلى عدد من التحديات، أبرزها:

الحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة تحمي المستثمرين.

قضايا حفظ الأصول الرقمية (Custody).

السيولة في الأسواق الثانوية.

الأمن السيبراني والتوافق بين الأنظمة المختلفة.

الإطار القانوني لتحديد الملكية والحقوق المرتبطة بالتوكنات.

اقتباس رسمي:

وفي هذا السياق، صرّح اتحاد شركات الاستثمار: “يمثل التوكنيزيشن نقلة نوعية في تطوير أسواق المال، حيث يساهم في إعادة تعريف مفهوم الاستثمار وإتاحة فرص غير مسبوقة لشريحة أوسع من المستثمرين، ويحرص الاتحاد من خلال تعاونه مع مؤسسات دولية مثل CFA Institute على تمكين شركاته الأعضاء من فهم هذه التحولات والاستعداد لها، بما يعزز من تنافسية السوق ويواكب أفضل الممارسات العالمية.”

وأكد الاتحاد أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهوده المستمرة في نشر المعرفة وتطوير بيئة الاستثمار، من خلال طرح الموضوعات المستقبلية وخلق منصات حوارية تجمع الخبرات المحلية والدولية، بما يسهم في تعزيز جاهزية السوق للاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الرقمية الحديثة.