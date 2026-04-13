“الشؤون الاسلامية” تدعو المواطنين الراغبين في العمرة إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية السعودية

وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور مهندس سليمان السويلم

أهابت وزارة الشؤون الإسلامية بجميع المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة ضرورة التقيد التام بالتعليمات والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وذلك استعدادا لموسم حج 1447 هجري.

وأكد وكيل الوزارة بالتكليف الدكتور مهندس سليمان السويلم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة (نسك) لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحاملي جميع أنواع التأشيرات ابتداء من يوم السبت 18 أبريل الجاري وحتى يوم الأحد 31 مايو المقبل.

ودعا السويلم إلى الالتزام بهذه التعليمات والقرارات الصادرة من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.