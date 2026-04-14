سمو أمير البلاد يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية الجدد لأداء اليمين القانونية

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية الجدد لأداء اليمين القانونية

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حيث قدم لسموه رعاه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية الجدد كلا من عبدالله جاسم الجريوي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة شنغهاي وفلاح فهد المطيري سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الجمهورية اليمنية ونواف ضيدان بوشيبه سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتركي خالد المكراد سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية أوزبكستان ومحمد راشد العميري سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية طاجيكستان وفهد يوسف المسعود قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة هيوستن ومحمد خالد العجران قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة ميلانو وشمال إيطاليا ومشاري صالح المزيني قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة فرانكفورت الذين أدوا اليمين القانونية أمام سموه حفظه الله وذلك بمناسبة توليهم مهام مناصبهم الجديدة.