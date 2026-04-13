الرئيس اللبناني يأمل بالتوصل إلى حل مستدام من خلال المفاوضات المرتقبة مع الاحتلال

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون

شدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اليوم الاثنين على ضرورة تجاوب قوات الاحتلال الإسرائيلية مع الدعوات الدولية لوقف اعتداءاتها والشروع في المفاوضات المباشرة المقررة في واشنطن غدا مشيرا إلى أن “الحروب المتتالية منذ عام 1982 لم تحقق أهدافها”.

وقال الرئيس عون في بيان خلال استقباله وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاجاني بحضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي والوفد المرافق في قصر (بعبدا) إن هناك فرصة متاحة للتوصل إلى حل مستدام “وهو ما يريده لبنان” مشيرا إلى أن المفاوضات المرتقبة سيتولاها فريق لبناني لوضع حد للأعمال العدائية واتخاذ خطوات عملية لتثبيت الاستقرار في الجنوب وعموم البلاد.

وأضاف أن تدمير المناطق اللبنانية واستهداف المؤسسات العامة والخاصة “ليس هو الحل ولن يحقق أي نتيجة” مؤكدا في الوقت ذاته أن المفاوضات مع قوات الاحتلال تتولاها الدولة اللبنانية حصرا باعتبارها “مسألة سيادية”.

وبين عون أن لبنان اتخذ إجراءات أمنية مشددة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية لمنع تهريب السلاح وتدفق الأموال غير الشرعية مشيرا إلى أن الجيش والقوى الأمنية يواصلون تطبيق القوانين لمنع أي خروقات تهدد الاستقرار.

واعتبر الرئيس اللبناني أن الاعتداءات التي تستهدف المنازل والممتلكات الزراعية في الجنوب تعيق عودة النازحين وتفاقم الأوضاع الاجتماعية مثمنا دعم إيطاليا ودور الكتيبة الإيطالية ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية (واشنطن) يوم غد الثلاثاء مفاوضات مباشرة بين وفدين من لبنان والاحتلال الإسرائيلي لبحث وقف إطلاق النار.

من جهته أكد وزير الخارجية الإيطالي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء تضامن بلاده مع لبنان ودعمها لمؤسساته مشددا على ضرورة أن تثمر الاجتماعات المرتقبة في واشنطن وقفا لإطلاق النار.

وقال تاجاني إن الحل الوحيد للنزاع يتمثل في الدبلوماسية ووقف التصعيد معربا عن استعداد إيطاليا لاستضافة أي مفاوضات مستقبلية بين لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على مواصلة إيطاليا دعمها الجيش اللبناني وتعزيز قدراته إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية إضافية للنازحين بالتعاون مع المنظمات الدولية داعيا الى ضرورة وقف الاعتداءات على المدنيين في لبنان.

وأكد الوزير تاجاني أن إيطاليا ستبقى إلى جانب لبنان في “هذه المرحلة الصعبة” ودعم الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة.

وأعرب عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية “رغم صعوبة المسار ” مشددا على أن بلاده تدعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

وكان لبنان أعلن اليوم الجمعة الماضي الاتفاق على عقد أول اجتماع سيكون يوم غد الثلاثاء في واشنطن لبحث إعلان وقف إطلاق النار وتحديد موعد بدء التفاوض بين لبنان وقوات الاحتلال الاسرائيلي برعاية أمريكية.