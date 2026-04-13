الداخلية: أجواء دولة الكويت آمنة ولم تُرصد أي تهديدات خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

قالت وزارة الداخلية اليوم الإثنين إن أجواء دولة الكويت آمنة مشيرة إلى عدم رصد أي تهديدات أو مخاطر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم (الداخلية) العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي أن ذلك يأتي في ظل جاهزية دفاعية عالية وانتشار أمني محسوب ويقظة مستمرة للقوات المسلحة في تنفيذ مهام حماية السيادة وصون أمن الوطن.

وذكر العميد بوصليب أن القوات المسلحة الباسلة تتابع مستجدات الوضع الإقليمي أولا بأول ضمن تنسيق متواصل واستعداد متكامل مع جهات الدولة بما يعكس حضورا ثابتا وجاهزية كاملة.

وأضاف أن (الداخلية) تؤكد على أهمية الحفاظ على النسيج الوطني باعتباره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المجتمع وتدعو الجميع إلى نبذ الطائفية والفئوية والقبلية بكافة أشكالها لما لها من آثار سلبية تهدد وحدة الوطن وتماسك نسيجه الاجتماعي ويعكس وعي المواطنين ومسؤوليتهم تجاه وطنهم.

وشدد العميد بوصليب على أن الالتزام بالقانون ونبذ خطاب الكراهية والتعاون مع الجهات المختصة هو واجب وطني يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.

ودعا الله تعالى أن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ويرحم شهداءنا الأبرار.