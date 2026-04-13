بنك الخليج يعود لصناعة المليونيرات

فيصل العدساني ونجلاء العيسى وباسل الأسد أثناد الاتصال بالفائزة بمليوني دينار

على مدى أربعة أيام، استأنف بنك الخليج تتويج الفائزين في سحوبات حساب «مليونير الدانة» المؤجلة عن عام 2025، والتي شملت 272 فائزاً، بقيمة إجمالية قاربت 3.3 ملايين دينار كويتي، وتضمنت الإعلان عن مليونيرين جديدين لينضمّا إلى قائمة المليونيرات التي يواصل البنك صناعتها منذ عام 1998.

وبعد استيفائه جميع المتطلبات الرقابية، انطلقت السحوبات الشهرية المؤجلة يوم 8 أبريل، بالإعلان عن 70 فائزاً، حصل كلٌّ منهم على جائزة بقيمة 1000 دينار.

وخلال يومي 9 و12 أبريل، انطلقت السحوبات ربع السنوية، حيث تم الإعلان عن 100 فائز في اليوم الأول بجائزة 1000 دينار لكل منهم، ومثلهم في اليوم الثاني، ليبلغ إجمالي عدد الفائزين 200 فائز خلال اليومين، بقيمة جوائز إجمالية بلغت 200 ألف دينار.

أما يوم 13 أبريل، فقد كان على موعد مع السحبين الكبيرين اللذين طال انتظارهما، للإعلان عن الجائزة نصف السنوية بقيمة مليون دينار، والتي فاز بها محمد جاسم بشير أحمد، وجائزة المليونين دينار، والتي فازت بها نادية عطا الله سعد السليماني.

وتم إجراء السحوبات تحت إشراف مكاتب تدقيق عالمية رائدة، هي RSM وGrant Thornton، مما يؤكد التزام بنك الخليج بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمصداقية في عملية السحب.

نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة فيصل العدساني يوقع شيك الفائز بمليون دينار

فرص ثمينة

وبهذه المناسبة، قدّم نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، السيد/ باسل الأسد، التهاني والتبريكات للفائزين في مختلف السحوبات، وفي مقدمتهم الفائز بجائزة المليون دينار والفائز بجائزة المليونين دينار، معرباً عن شكره للعملاء الذين اختاروا حساب «مليونير الدانة» كأداة لتحقيق أهدافهم المالية، ومتمنياً حظاً أوفر لباقي العملاء في السحوبات المقبلة بمختلف فئاتها.

وأضاف: «نفخر بثقة عملائنا، ونحرص دائماً على توفير فرص ثمينة تساعدهم على تغيير حياتهم للأفضل وتحقيق آمالهم وطموحاتهم، من خلال السحوبات العديدة لحساب مليونير الدانة»، متابعاً: «هدفنا في بنك الخليج هو أن نكون شريكاً موثوقاً في تحقيق طموحات عملائنا المالية».

واستعرض التطورات الكبيرة التي شهدتها الخدمات المصرفية في البنك، والطفرات غير المسبوقة التي شملت تطبيق بنك الخليج على الهواتف الذكية، والمنتجات النوعية، والخدمات الإلكترونية، والفروع، وأجهزة الصراف الآلي، ومركز الاتصال، لتجعل من خدمات بنك الخليج الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، وبتكنولوجيا تتجاوز طموحات العملاء.

واختتم كلمته بالقول إن البنك سيواصل الاستثمار بسخاء لتوفير تجربة عملاء أكثر تميزاً، من خلال التركيز على بناء قدرات رقمية فائقة التطور وتعزيز مهارات الموظفين، بهدف تكريس مكانة بنك الخليج كبنكٍ للمستقبل.

ثقة العملاء

بدورها، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج، السيدة/ نجلاء العيسى: «نشكر عملاء حساب مليونير الدانة على ثقتهم الغالية، وتحقيق نسبة ولاء مرتفعة للبنك خلال فترة توقف السحوبات».

وأضافت: «نحرص على بث سحوبات حساب مليونير الدانة للجميع من خلال مباشرة عبر قنوات بنك الخليج الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعزز الشفافية ويمنح عملاءنا فرصة متابعة السحوبات لحظة بلحظة، ومعرفة ما إذا كانوا من بين الفائزين المحظوظين».

وتابعت: «على مدى أكثر من ربع قرن، وهو عمر حساب مليونير الدانة، نجحنا في بناء علاقات متينة مع العملاء، مبينة أن حساب مليونير الدانة يُعد أحد الأوعية الادخارية التي يوفرها بنك الخليج للعملاء، إلى جانب العديد من الحلول المصرفية الأخرى التي تلبي تطلعاتهم، وتشجعهم على الادخار والاستثمار بسهولة ويُسر.

واختتمت تصريحاتها بالقول: «نحن متحمسون لمواصلة مكافأة عملائنا الذين يفضلون الادخار في حساب مليونير الدانة، ونشجع الجميع على مواصلة الإيداع في حساباتهم وزيادة فرصهم في الفوز في السحوبات المقبلة».

صورة جماعية للإدارة التنفيذية أمام المقر الرئيسي للبنك عقب انتهاء السحوبات

مستقبل مالي

يُعد حساب مليونير الدانة من بنك الخليج أحد أبرز حسابات التوفير المرتبطة بالجوائز في دولة الكويت، حيث يواصل منذ إطلاقه عام 1998 تمكين العملاء من بناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا.

وقد صُمّم حساب مليونير الدانة لتعزيز ثقافة الادخار، ليكون خيارًا مناسبًا لكافة شرائح المجتمع، من الأطفال إلى البالغين، ومن مختلف الجنسيات. ويتيح الحد الأدنى للإيداع، والبالغ 200 دينار، للعملاء التأهل للدخول في جميع السحوبات، بما فيها سحب المليون دينار مما يوفر فرصًا متعددة للربح على مدار العام. كما تزداد فرص الربح كلما ارتفعت قيمة المدخرات وطالت مدة الاحتفاظ بها، وذلك في إطار برنامج ولاء متميز يعزز من تجربة العملاء.

ويوفر الحساب مرونة كاملة في عمليات الإيداع والسحب في أي وقت، مع استمرار أهلية العميل للدخول في السحوبات.

ويُعد حساب مليونير الدانة أكثر من مجرد حساب توفير، إذ يمثل تجربة ادخارية متكاملة تجمع بين الانضباط المالي وفرص الفوز، بما يعكس التزام بنك الخليج بتمكين عملائه من تحقيق أهدافهم المالية بثقة واستدامة.

الفائز محمد جاسم بشير يتسلم شيك المليون دينار

سحوبات الدانة بحلة جديدة

تعديل سحوبات حساب مليونير الدانة وزيادة قيمتها إلى 3,500,000 دينار، اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، ويتم توزيعها كالتالي:

1,000,000 دينار لرابح واحد في السحب نصف السنوي

1,500,000 دينار لرابح واحد في السحب السنوي الكبير

200,000 دينار لكل فائز في 5 سحوبات على مدار العام

سحوبات النصف الأول 2026

40 فائزاً في سحوبات شهرية (موعد سحب شهري فبراير ومارس في 13 مايو – سحب شهر مايو في 10 يونيو – سحب يونيو في 8 يوليو) بجائزة 1000 دينار

100 فائزاً في السحب ربع السنوي بجائزة 1000 دينار لكل منهم (موعد السحب 13 مايو)

1,000,000 دينار السحب نصف السنوي (موعد السحب 13 يوليو)

الفائزين في السحوبات المؤجلة لعام 2025

70 رابح السحوبات الشهرية بجائزة الـ 1,000 دينار لكل منهم

100 رابح في السحب ربع السنوي الأول بجائزة الـ 1,000 دينار لكل منهم

100 رابح في السحب ربع السنوي الثاني بجائزة الـ 1,000 دينار لكل منهم

رابح واحد بالجائزة نصف السنوية بقيمة 1,000,000 دينار

رابح واحد بالجائزة السنوية الكبرى بقيمة الـ 2,000,000 دينار

حساب مليونير الدانة بالأرقام

1998 تاريخ إطلاق جائزة ” مليونير الدانة”

58 مليون دينار تقريباً إجمالي جوائز “الدانة” منذ إطلاقها

5872 عميل فازوا بجوائز منذ إطلاق حساب مليونير الدانة

25 مليونيراً انضموا إلى قائمة المليونيرات من بوابة ” الدانة” منذ إطلاقها

رقم 1 عالمياً.. كأكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي بحسب موسوعة غينيس

أقل حد أدنى مصرفياً للمشاركة في سحب المليون والمليون ونصف بقيمة 200 دينار

قيود على مشاركة الفائزين الجدد

وفقاً لتعليمات بنك الكويت فإن الفائز بجائزة قيمتها أقل من 50 ألف دينار يتم وقف مشاركته في كافة السحوبات لمدة 3 أشهر، ومن يفوز بجائزة أكبر من 50 ألف دينار يتم وقف مشاركته في جميع السحوبات لمدة عام، ثم يعود للمشاركة مجدداً.

“لنكن على دراية ” ..حاضرة

في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وضمن جهوده لدعم حملة التوعية المصرفية ” لنكن على دراية “، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، حرص بنك الخليج على أن تكون حاضرة خلال السحب، من خلال رسائل توعوية تم بثها خلال الفواصل بين السحوبات، التي تم بثها مباشرة على وسائل التواصل الخاصة بالبنك.

أحمد المطري يعلن أسماء الفاذزين تحت إشراف المدققين العالميين

أسماء الفائزين في سحوبات مليونير الدانة المؤجلة لعام 2025.. بجائزة ألف دينار لكل منهم

السحوبات الشهرية:

أبريل 2025

وفاء يوسف على جمال خديجة ابراهيم حسن الدمخي الشيخه ريم علي فهد السالم الصباح علي ساير سالم الشمري هنوف دلاف مرزوق الحازمي لطيفه عليان علي بطي فاطمه عباس حسين المحميد فيصل فاروق عثمان العصفور سهجنان زاهي سليمان حور حمد حسين العنزي

يونيو 2025

نجوى محمد عبدالله المرزوقي عادل أحمد علي الابراهيم عبدالعزيز جمال عبد العزيز الشمري مشعل صالح ليلى مسيعيد أحمد مهدي حسين الصفار حسام دياب عبد اللطيف حمدان عادل محمد المحيمد منير بهيج خلف انتصار عبدالكريم عريضه علي محمد ابراهيم الرغيب

يوليو 2025

عبدالله حليحل عبدالله الرميثان عواطف منصور علي القطان محمد مصطفى علي مراد شكري عبدالله محمود النجار ثنيان نواف عبداللطيف خلف نبيل اسعد ابراهيم حمد عوض منديل صالح عبدالرزاق مطر الشطي محمد تيسير القداح امثال ذياب عشوي العنزي

سبتمبر 2025

عبدالله يوسف احمد خليل جاسم محمد حمود المرزوق محمد عبدالله علي الوزان محمد خميس عبد الحفيظ عبد الحافظ ارشيد راشد عيد الهيلع العازمي صموئيل سليم اسكندر تاوخروس زهره سيد حسين السيد قاسم العلوي نصره محمود سعيد ابو هدره نوره عبدالله فايز العجمي محمد عبدالسلام محمد امين

أكتوبر 2025

بتول رضا نجار بور هادي مظلوم مرداس صنيدح علي احمد حسن دشتي علي فيصل علي الرومي بدور تركي الاسمر رحيل فاطمه عباس حسين المحميد مبارك شهيد هداد عباس سراج عباس الضفيري قماشه سالم مبارك التكروني اسامه فتيح

ديسمبر 2025

صادق حسين علي الناصر هدى محمد عبدالرحمن الهنيدي رائف يوسف بدوي تسنيم عبدالله علي بخش كفاح عزت أحمد عوده باسل حسين صاحي فيحان سمر احمد الافيوني اعتدال عوض العيسى فاطمه بدر حيدر سراج هبه نبيل عبدالحميد موسى

يناير 2026

عبدالمنعم على عمر فرج تماضر خالد الاحمد الصباح محمد فاضل عباس علم دار محمد خليفة محمد الملا عبدالرحمن فهد عبد المحسن الحماد ساره نادر محمد الدوسري شيتى سوريش فيتال فرح ارناؤوط محمد سيد علي سيد حسين العلوي لورا علي سعد المرشاد

السحب ربع السنوي الأول :

هديه ناهي العنزي عبدالله ناجي عيسى الخياط حنان حسن علي العلي اوراد عبدالله اسماعيل بهبهانى محمد خليل ابراهيم الحاج شوق بدر نعيم العجمي باسل حسين صاحي فيحان سلمى حاتم عبدالودود محمد السيد كليب فيصل عبدالمحسن محمد الموسى شادي حمامي شذى عبد الرحمن فهد بوزبر يوسف عباس خلف الفودري فاطمه محمد رمضان الطباخ خديجه غلوم حسين حسن محمد حسن ذياب محمد علي أحمد محمود حسن اللنقاوي سوزان بسام احمد اسليم حسن علي عبدالله بوصلحه فاطمه داود سالم المطاوعه لارا ابراهيم طاهر النمر صالح العنزي هيا عبدالكريم صالح عسك غدير عاشور صفر علي مريم عبدالله سلطان المالكي نهاد محمد جواد الشيخ القريني بدرية جاسم محمد ابو حمره فيصل محمد عبدالوهاب الجوعان عبدالله محمد رشاد الاحمر ابتسام عبدالمحسن عبدالله العساف فهد جابر الاحمد الصباح طارق فيصل جاسم الربيعان عذاري مصطفى عبدالله المطوع احمد عبد الرحمن ابراهيم العسكري بندر راشد سلطان العتيبي صباح كريم على السعدي تماضر خالد الاحمد الصباح جمال محمد عثمان الحيدر ذياب فهد ذياب المطيري محمد المزيني نوره مساعد يوسف عبدالهادي الميلم ماثيو ابراهام ناديا موسى داود نصرالدين عبدالله عبدالرسول احقاقي محمد عبدالله على الوزان مصطفى على عبدالله الجعفر ريم علي حسن التميمي حصه احمد محمد البزاز مازن احمد الاشهب رولان حنا عبد فاطمة احمد اسد حسن زينب هاشم علي طاهر زكريا عبدالمجيد قازي سيد عدنان هاشم ناصر علي حسين احمد غلوم حسين فاطمه محمد زيد العدواني امينه خلف عاتي الشمري عظيمون ادم محمد عبدالله احمد عبدالرحمن محمد ابراهيم يوسف التناك اجيثكومار جانجادهارا بانيكير ليلى عبدالمحسين نعمان الكاظمي مشعل ناصر شريف الخالدي حسين عبدالله حماد حمود شيماء نجف علي الرئيسي ابادي ساره هلال نايف حسين عبدالعزيز عبدالمحسن ناصر الحرز شمه مبارك حمدان العازمي بدرية صالح حمد الصالح أحمد على محمد حسين راشد عبدالعزيز خالد مال الله رامي احمد صفوان الصوفي فجر بدر أكبر أكبر دلال باسل محمد البعيجان ريم عبدالله احمد الشرهان صلاح محمد جبريل اسماعيل طلال غازي عبيد السمار منه الله كامل عيد ابراهيم محمد ابراهيم محمد السمان شنوده سليمان توفيق حنا فيصل يوشع احمد الصالح افولا سرينيفاس منى طالب الدهام خلود ابراهيم حسين البحراني خالد فهمي محسن الراوي عبدالله منصور عبدالله الغريب غدير صادق خلف الجمعه محمد السيد علي سيد صاحب احمد شاديه بنتي سيد عثمان صالح عبدالرزاق احمد العبدالرزاق ليان طارق حبيب الميل فاطمه السيد محمد باقر بهبهانى عاليه على خلف ابراهيم احمد غلوم ملا حسين عاشور جاسم عبدالله جاسم النجادة هانى صلاح على النواوى يحيى سميح حسين البليحي اميرالدين لبا شاهول لبا حميد عبداللطيف مرزوق نجيب عبدالله بسمه عنتر جمعه قصي جودت محمد بشير

السحب ربع السنوي الثاني: