ملك البحرين يلتقي رئيس الإمارات ويؤكد عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى خلال لقائه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد في المنامة اليوم الاثنين عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والتي ترسخت عبر تاريخ ممتد من المواقف الصادقة والعلاقات المتينة حتى غدت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن العاهل البحريني أكد خلال اجتماعه بالرئيس الإماراتي أن الإمارات سطرت عبر مختلف المراحل حضورها كشريك أصيل لا يساوم على وحدة الصف ولا يتردد في الوقوف إلى جانب أشقائه مشيدا بالمواقف الثابتة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعكس وضوح الرؤية ورسوخ النهج.

كما استذكر الملك البحريني تضحيات الشهداء الأبرار الذين امتزجت دماؤهم في ميادين الشرف دفاعا عن القيم والمبادئ المشتركة تأكيدا لوحدة المصير التي تجمع البلدين.

وفي ظل ما يشهده الإقليم من ظروف استثنائية أكد الملك البحريني ثبات مواقف دولة الإمارات بما يعكس عمق المسؤولية المشتركة معربا عن بالغ تقديره للدعم والإسناد النوعي الذي قدمته الإمارات والذي أسهم في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع التحديات بكفاءة واقتدار.

وشدد على أن ما يجمع بين البلدين لا يقتصر على إرث تاريخي مشترك بل يمتد إلى رؤية موحدة نحو مستقبل أكثر استقرارا وتماسكا مؤكدا حرص مملكة البحرين الراسخ على مواصلة تعزيز هذه العلاقة الاستثنائية بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين ويجسد نهج الآباء المؤسسين القائم على الوفاء والتكاتف ووحدة المصير.

وفي ختام اللقاء أعرب الملك البحريني عن تمنياته بدوام الأمن والاستقرار للبلدين والتوفيق لما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.