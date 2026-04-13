وزيرا الشؤون والتجارة يبحثان آليات تطوير تسويق المنتجات الزراعية المحلية

وزيرا الشؤون د. أمثال الحويلة والتجارة أسامة بودي يبحثان آليات تطوير تسويق المنتجات الزراعية المحلية ورفع مستوى جودتها التنافسية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين آليات تطوير تسويق المنتجات الزراعية المحلية ورفع مستوى جودتها التنافسية بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الإنتاج الوطني.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال اجتماع مشترك عقده الجانبان بحضور وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي وأعضاء لجنة الخضار المشتركة.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تنمية المنتج المحلي وتشجيع المزارعين والمبادرين إضافة إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع استعراض منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم عمليات التسويق والتوزيع بما يضمن الحوكمة والشفافية وتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة ومناقشة سبل تفعيل المنصة بما يحقق زيادة المبيعات للمنتج المحلي ويوفر فرصا عادلة للمنتجين ويعزز ثقة المستهلك به.

وذكر أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية المرونة في تنفيذ هذه الخطط بما يتوافق مع المتغيرات لضمان استمرارية الدعم وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي في مختلف الظروف.