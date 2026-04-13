بلدية الكويت: حملات ميدانية موسعة لرصد مخالفات البناء والتشييد في محافظة الفروانية

بلدية الكويت

نفذت بلدية الكويت اليوم الاثنين حملات ميدانية تفتيشية موسعة على أعمال البناء والتشييد في محافظة الفروانية بهدف رصد المخالفات والتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بلائحة البناء والنظم والتراخيص.

وقال مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية في فرع محافظة الفروانية المهندس سعيد العازمي في تصريح صحفي على هامش جولة البلدية في منطقة العارضية الحرفية إن الفرق الرقابية تحرص على توفير بيئة آمنة تساهم في تعزيز أهداف ورؤية بلدية الكويت الرامية إلى تحقيق بيئة حضارية مستدامة.

وأضاف العازمي أن الفريق الرقابي حرر في جولته الميدانية اليوم 12 مخالفة لأنظمة البناء تنوعت بين مخالفات التعدي على أملاك الدولة ووضع قواطع داخل المحال التجارية.

وشدد على أن الفرق الرقابية في البلدية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرقابية ضمن لائحة البناء والتأكد من مدى الالتزام بالضوابط والنظم بهذا الخصوص حيث إن الإهمال في تلك اللائحة قد يتسبب بخطر على حياة المواطنين والمقيمين.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بلوائح البلدية وقوانينها في وقت تولي الفرق الرقابية التابعة لإدارات التدقيق والمتابعة الهندسية في كل المحافظات اهتماما بالغا بتطبيق لوائح بلدية الكويت وأنظمتها من خلال الحملات الميدانية بكل مناطق البلاد.