ستارمر: بريطانيا لا تدعم الحصار الأميركي المعلن لمضيق هرمز

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تنجر إلى حرب إيران مهما كانت الضغوط، كما أنها لن تدعم السيطرة على مضيق هرم.

وفي حديث لـ”بي بي سي 5 لايف” BBC5 Live، قال ستارمر إن إعادة فتح المضيق أمر بالغ الأهمية.

وأضاف: “أرى أنه من الضروري فتح المضيق بشكل كامل، وهذا ما ركزت عليه جهودنا خلال الفترة الماضية، وسنواصل العمل على ذلك”.

وقال ستارمر “لا ندعم الحصار”، مضيفاً “كنا واضحين بأننا لن نسمح أن ننجر لهذه الحرب” رغم أن بريطانيا شاركت في بعض “الإجراءات الدفاعية” منذ بداية الحرب في 28 فبراير (شباط).

