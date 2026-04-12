الخارجية السعودية تستدعي سفيرة العراق وتسلمها مذكرة احتجاج على الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج

استدعت وزارة الخارجية السعودية اليوم الأحد سفيرة العراق لدى المملكة صفية طالب حسين وسلمتها مذكرة احتجاج وذلك على خلفية الاعتداءات التي طالت المملكة ودول الخليج الشقيقة عبر مسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان ان وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي شدد خلال تسليم السفيرة مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار المملكة للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج مؤكدا أهمية ان يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدد رفض المملكة القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة مؤكدا ان المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.