جامعة الدول العربية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 34 مستوطنة بالضفة الغربية

جامعة الدول العربية

دانت جامعة الدول العربية اليوم الأحد تصديق قوات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية محذرة من أن التوسع الاستيطاني يقوض فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة.

وأكدت الجامعة في بيان أن هذه الإجراءات تمثل خرقا واضحا لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت أن هذه الخطوة الأحادية تساهم في تعميق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة مشددة على أن التوسع الاستيطاني الممنهج يعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية سياسية جادة تقوم على أساس حل الدولتين وتفضي الى تحقيق السلام العادل والشامل.

وأوضحت الجامعة أن هذه السياسات تستهدف فرض وقائع على الأرض وتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة بما يخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي ويشكل تعديا على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية وفعالة بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات المتصاعدة.