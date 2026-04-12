الداخلية: لم تسجل أي تهديدات لأجواء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

طمأنت وزارة الداخلية اليوم الأحد الجميع بعدم تسجيل أي تهديدات أو مخاطر تمس أجواء دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية في ظل الجاهزية التامة ويقظة القوات المسلحة المستمرة في حماية الوطن.

وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم (الداخلية) العميد ناصر بوصليب في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع عشرة بلاغات ناتجة عن سقوط شظايا سابقة مرتبطة بعمليات الاعتراض الدفاعي ليرتفع إجمالي البلاغات منذ بداية العدوان الإيراني الآثم إلى 821 بلاغا.

وأكد العميد بوصليب أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تواصل متابعة الوضع الأمني الإقليمي عن كثب مع الأخذ بعين الاعتبار التنسيق المستمر والجهوزية الكاملة مع جهات الدولة المعنية بما يضمن أمن البلاد وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح أن (الداخلية) تشدد على المواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من أن جميع الأموال والتبرعات تتم حصرا عبر القنوات الرسمية والمعتمدة في الدولة وعبر الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المرخصة والمعترف بها وباستخدام التحويلات والروابط البنكية المعتمدة إذ تمنع التحويلات النقدية بشكل تام وذلك لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بطريقة آمنة ومنظمة ومنع استغلالها في أي أنشطة غير مشروعة.

وسأل العميد بوصليب الله تعالى أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها وكل من يقيم على أرضها من كل سوء.